Frohnauer SC jubelt: VSG Altglienicke II steigt in die Landesliga ab

Archiv – Foto: Olaf Kapell

Der letzte Spieltag der Berlin-Liga-Saison 25/26 steht an.

Der SC Charlottenburg hat zum Saisonabschluss eine 2:0-Führung in Spandau aus der Hand gegeben. Necmi Ulucay und Kingsley Chigozie Onyemaobi brachten die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Die hielt lang, doch in den Schlussminuten traf SpaKis Okan Tastan doppelt.

Nach dem geglückten Klassenerhalt unter der Woche war Biesdorf drauf und dran, die Saison mit einem Punktgewinn in Wilmersdorf zu beenden. Die frühe Führung der Hausherren durch Valentin Henneke konterte Fortunas Jean-Claude Nanevie, doch in der 90. Minute schoss Rodrigo Flores Kaya den 1. FC Wilmersdorf erneut in Führung und damit zum Sieg.

Polar Pinguin hat sich aus der Berlin-Liga verabschiedet. Nachdem der Abstieg bereits feststand, verlor der Vorletzte sein vorerst letztes Berlin-Liga-Spiel in Steglitz mit 2:0. Für Stern 1900 traf Colin Drost doppelt.

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Altglienicke II hat bei Blau Weiß verloren. Zwar konnte die VSG den 1:0-Rückstand aus der 2. Minute schnell ausgleichen, doch vor der Pause ging Blau Weiß erneut in Führung und hielt die bis zum Abpfiff. Weil Frohnau parallel gewann, ist die VSG Altglienicke II abgestiegen. ---

Der SV Empor beendet die Saison auf einem starken vierten Platz. Im letzten Saisonspiel schlugen die Prenzlberger Türkspor mit 2:0. Kurz vor der Pause traf Niklas Grahl-Störig zum 1:0. Ähnlich spät besorgte Mathias Wenger im zweiten Durchgang die Entscheidung. ---

Der Frohnauer SC kann jubeln. Dank des 2:1-Heimerfolgs und der Niederlage der VSG Altglienicke II hält der FSC die Klasse. Dabei lag Frohnau zunächst zurück, drehte die Partie gegen Hohen Neuendorf aber durch Tore von Charlie Werner und Philipp Walter. ---

Heute, 16:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin TSV Rudow Berlin TSV Rudow 16:00 PUSH

Für die Füchse steigt am Samstagnachmittag das vorerst letzte Berlin-Liga-Spiel. Die Reinickendorfer stehen längst als Meister fest und spielen in der kommenden Saison in der Oberliga. Aufsteiger Rudow hat eine starke und vor allem sorgenfreie Saison gespielt, ist nun 13. ---

Morgen, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SC Staaken SC Staaken 13:00 live PUSH

Am Sonntag empfängt der Berliner SC den SC Staaken. Dabei dürften die Hausherren ihren Platz unter den Top 10 schon sicher haben. Für Staaken könnte der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz durchaus nochmal Ansporn sein. ---

Morgen, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:30 PUSH

Auch Südwest verabschiedet sich aus der Berlin-Liga. Nach dem Aufstieg im letztjährigen Sommer müssen die Steglitzer, die derzeit Schlusslicht sind, wieder runter. In Mariendorf wartet eine letzte schwere Aufgabe.

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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