Frohnauer SC am Anhalter Bahnhof doppelt unterlegen Der BSV Al-Dersimspor feiert einen wichtigen Doppelerfolg

Wichtiger Sieg für den BSV Al-Dersimspor. Im außerplanmäßigen Ligaspiel gegen den Frohnauer SC setzte sich das Team auf heimischen Geläuf knapp mit 2:1 durch. Bereits im ersten Abschnitt hatte Merdan Baba das Team in Führung gebracht, nach dem Ausgleich und dem Pausentee erwischten die Gastgeber ein Blitzstart und brauchten nur wenige Sekunden zur erneuten Führung. Diese war gleichbedeutend mit dem Heimsieg. In der Tabelle kletterte das Team um zwei Plätze aus der Abstiegszone, distanzierte den Lichtenrader BC weiter und blieb dem BFC Preussen auf den Fersen. Für den Frohnauer SC war es die zweite Pleite in Serie.

