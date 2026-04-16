Frohnau trennt sich vom Trainer, Viki-Frauen verlängern mit Catovic

– Foto: Ralf Seedorff

Der Frohnauer SC hat sich von Trainer Christopher Volkmer getrennt. Das gab der Berlin-Ligist am Mittwoch auf Instagram bekannt. Über die Hintergründe vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Volkmer war im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs von Viktoria Berlin zum FSC gewechselt. Vorerst übernehmen Marvin Hinz und Kyrian Rißmann an der Seitenlinie. Beide agierten neben Volkmer als Co-Trainer.

Die Frauen des FC Viktoria 1889 Berlin sind in der Vorsaison in die 2. Bundesliga aufgestiegen, spielen dort eine starke Debüt-Saison. Verantwortlich dafür ist unter anderem Trainer Miren Catovic , der aus Ingolstadt kam. Der 37-Jährige wird den Himmelblauen auch zukünftig erhalten bleiben, hat seinen Vertrag in Lichterfelde verlängert.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!