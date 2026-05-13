Frohnau reagiert auf Talfahrt und holt Feuerwehrmann

Der Frohnauer SC holt einen alten Bekannten zurück an die Seitenlinie: Olaf Jahn übernimmt erneut Verantwortung beim Traditionsverein aus dem Norden Berlins. Die Rückkehr des erfahrenen Coaches soll dem FSC im Saisonendspurt neuen Schwung verleihen – insbesondere nach den schwierigen vergangenen Wochen im Abstiegskampf.

Mit Jahn kehrt nicht nur ein erfahrener Trainer zurück, sondern auch der Architekt einer der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte. Zwischen 2016 und 2018 führte er den FSC von der Bezirksliga bis zurück in die Berlin-Liga und schaffte damit den viel beachteten Durchmarsch in die höchste Berliner Amateurklasse. Der Aufstieg 2018 gilt bis heute als sportlicher Höhepunkt der vergangenen Jahre.

Hoffnung auf Rettung

Damals verabschiedete sich Jahn unmittelbar nach dem Aufstieg aus persönlichen Gründen vom Verein – trotz sportlichen Erfolgs und großer Anerkennung im Umfeld des FSC. In der Saison 22/23 kehrte Jahn für eine Saison zurück. Nun führt ihn der Weg zurück an den traditionsreichen Poloplatz.

Im Verein hofft man, dass Jahn mit seiner Erfahrung, seiner ruhigen Art und seiner engen Bindung zum Frohnauer SC schnell neue Impulse setzen kann. Gerade in schwierigen Phasen gilt der Coach als jemand, der Mannschaft und Umfeld erreichen kann und den Verein wie kaum ein anderer kennt.

Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Kontinuität und Identifikation. Denn neben sportlicher Kompetenz bringt Olaf Jahn vor allem eines mit: eine enge emotionale Verbindung zum Frohnauer SC. Genau diese Faktoren sollen nun helfen, den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen.

Social Media Post