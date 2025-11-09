Frohnau ärgert Altglienicke II, Berliner SC sendet Ausrufezeichen

Die Füchse gingen im Heimspiel gegen Schlusslicht Südwest nach einer Viertelstunde durch Victor Sunday in Führung. Im zweiten Abschnitt schraubten Pedro Henrique Heerdt, Victor Sunday mit seinen Toren zwei und drei, Mirsad Bushaj und erneut Heerdt das Ergebnis in die Höhe. Die Füchse übernehmen bis mindestens morgen Nachmittag die Tabellenführung.

Nach der 7:1-Klatsche gegen Altglienicke II in der Vorwoche geriet Polar Pinguin am Freitagabend noch doller unter die Räder. Beim 1. FC Wilmersdorf stand es zur Pause schon 5:0. In Halbzeit zwei legten die Hausherren drei weitere Treffer nach.

Mit dem SC Charlottenburg hat auch das dritte Spiel des Abends das Heimteam klar für sich entscheiden können. Gegen Aufsteiger Rudow erzielte Lasse Engelsing bereits früh das 1:0. Kurz vor der Pause legte Kai Hörschlein nach und mit dem 3:0 durch Omar Saif kurz nach Wiederanpfiff war die Partie gelaufen.

Die Partie zwischen Blau Weiß 90 und Fortuna Biesdorf begann schwungvoll. Auf das frühe 1:0 durch Niklas Wiebach folgte prompt der Ausgleich noch in der Anfangsviertelstunde. Dann sollte die Show des Fabian Engel steigen. Der 29-Jährige traf in der 21., 23. und 27. Minute, brachte sein Team per Blitz-Hattrick auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang trafen dann noch Niklas Struck, Tim Grabow und Emre Rosin und sorgten für die nächste Klatsche dieses Spieltags.

Im Topspiel legte Stern 1900 vor, ging schon in der 5. Minute durch Luca Rohr in Führung. Eine gute Viertelstunde später legte Oliver Gantzberg per Elfmeter nach. Doch SpaKi schlug schnell zurück, erzielte nur wenige Augenblicke später den Anschlusstreffer durch Samuel Agyei-Yeboah. Und nur vier Minuten später stellte Jack Krumnow die Partie per Elfmeter komplett auf den Kopf. Danach flachte die Partie ab, weitere Treffer fielen nicht mehr.

Das Kellerduell des Spieltags endet unentschieden - ein Ergebnis, das beide nicht so richtig voranbringt. Ferris Freiwald brachte die Gäste nach etwa einer halben Stunde in Führung. Auf den Ausgleich durch Quentin Albrecht reagierte Efraim Gakpeto und brachte sein Team noch vor der Pause erneut in Führung. Kurz vor Ende der Partie glich Empor erneut aus, Albrecht traf diesmal vom Elfmeterpunkt. Anschließend flog Freiwald noch nach hartem Einsteigen im Mittelfeld, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Die VSG Altglienicke II hätte vom Unentschieden der Spandauer Kickers am Samstag profitieren und an die Tabellenspitze springen können. Doch der Frohnauer SC hatte etwas dagegen. Said Bachar und Mike Ryberg trafen innerhalb weniger Minuten für die Hausherren. Der Anschlusstreffer Altglienickes in der 69. Minute war letztlich zu wenig.

Der Berliner SC und Hohen Neuendorf müssen den Blick nach unten richten. Im direkten Duell konnte der BSC nun ein kleines Ausrufezeichen setzen. Vincent Spiegel und Max-Fabian Wölker trafen vor, Karim-Joel Barry nach der Pause. Ein Eigentor von Hohen Neuendorf sorgte für den klaren 4:0-Endstand.

Türkspor startete in Mariendorf gut, ging durch Emre Turan früh in Führung. Süleyman Kapan legte das 0:2 nach, doch Mariendorf kam zurück, verkürzte noch vor der Pause durch Vincent Bühler. Im zweiten Durchgang glich Malte Fürst schließlich aus.

