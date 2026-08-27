Frohen Mutes zum Topfavoriten

SGK-Kapitän Marc Haffa will sich auch in Bruchsal in Szene setzen und seine Torgefahr zeigen. – Foto: Foto Pfeifer

Mit der gerne zu Rate gezogenen Phrase "Nichts zu verlieren", wenn man bei einem Meisterfavoriten antritt, kann Christian Schäfer überhaupt nichts anfangen. Der neue Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim hält selbstbewusst dagegen: "Man kann immer nur gewinnen im Fußball." Dementsprechend zuversichtlich gestimmt machen sich der 48-Jährige und seine Kicker am Sonntag auf den Weg zum 1.FC Bruchsal (Anpfiff, 16 Uhr).

Wie groß die Favoritenrolle ist, die die Bruchsaler innehaben, belegen mehrere Fakten. Zum einen hat sich der Verbandsliga-Vizemeister der vergangenen beiden Spielzeiten mit seinen Transfers qualitativ fraglos noch einmal verstärkt und zum anderen waren die beiden 3:1-Siege gegen Eppelheim und bei Ziegelhausen-Peterstal unmissverständliche Ansagen an die Konkurrenz. Klar ist: Wer 2026/27 Meister werden will, der muss sich hauptsächlich mit dem 1.FCB auseinandersetzen.

Wenn der neue SGK-Trainer über seine ersten Erfahrungen im Sportzentrum Süd spricht, schafft er es spielend leicht eine gewisse Euphorie zu verbreiten. "Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg bei Waldhof II hätten wir auch gegen den VfR Mannheim II gewinnen können. Zumindest hatten wir vier, fünf sehr gut Möglichkeiten auf das 3:2, nachdem wir mit einer tollen Moral zurück in die Partie gefunden haben", blickt Schäfer zurück und ergänzt, "doch dann haben wir einen Konter zum 2:3 kassiert und erlebt, wie schnell es im Fußball gehen kann."