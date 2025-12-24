Frohe Weihnachten & ein erfolgreiches neues Jahr!

Ein ereignisreiches Fußballjahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, kurz innezuhalten und Danke zu sagen:
Danke an alle Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Ehrenamtlichen, Funktionäre und Fans, die Woche für Woche mit Leidenschaft, Einsatz und Herzblut auf und neben dem Platz für unseren Amateurfußball da sind.
Wir wünschen euch und euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge 2026 sportlich erfolgreich, verletzungsfrei und voller spannender Spiele, fairer Duelle und gemeinsamer Fußballmomente sein.
Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr - wir sehen uns wieder am Spielfeldrand!