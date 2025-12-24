Frohe Weihnachten & ein erfolgreiches neues Jahr!

Ein ereignisreiches Fußballjahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, kurz innezuhalten und Danke zu sagen:

Danke an alle Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Ehrenamtlichen, Funktionäre und Fans, die Woche für Woche mit Leidenschaft, Einsatz und Herzblut auf und neben dem Platz für unseren Amateurfußball da sind.