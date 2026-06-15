„Froh und dankbar“: Fortuna knackt Stadtrivale MSV im Pokalfinale

Der SC Fortuna Bonn hat es geschafft: Dank des am Ende entscheidenden Treffers von Mittelfeld-Akteur Kai Nierada ringt der Landesligist den unterklassigen MSV Bonn mit 1:0 nieder und holt sich den Titel im Kreispokal Bonn. Übungsleiter Nico Schulte gelingt somit ein versöhnlicher Abschied von der Fortuna. Nach sieben Landesliga-Partien als Chefcoach ist für den Übungsleiter im Sommer wieder Schluss. Nachdem er den Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr abwenden konnte, gelingt zum Saisonende mit dem Pokalerfolg nun doch ein erfolgreicher Abschluss.
Die Ausgangssituation vor Spielbeginn war klar: Trotz einer enttäuschenden Landesliga-Spielzeit ging der SC Fortuna Bonn gegen den unterklassigen Stadtrivalen favorisiert in die Begegnung. Zwar muss die Fortuna nach einzig acht eroberten Punkten in 28 Ligaspielen den Gang zurück in die Bezirksliga antreten und ging nach einer sieglosen Rückserie sicherlich nicht mit breiter Brust in das Pokal-Endspiel. Mit Siegen über den SV Wormersdorf (4:2), den SC Volmershoven-Heidgen (4:2) und den 1. JFC Brüser Berg (8:1) ebnete man sich jedoch souverän den Weg ins Finalspiel. Gegen den Bezirksliga-Siebten MSV Bonn sollte dort nun die Favoritenrolle erfüllt werden, was schlussendlich auch gelang:
Schon vom Anstoß weg präsentierte sich die Fortuna mit mehr Ballbesitz und größerer Spielkontrolle. Nach einer ereignislosen Anfangs-Viertelstunde folgte in der 18. Spielminute eine Standardsituation, in deren Folge der Landesligist den ersten Tagestreffer beisteuerte. Kai Nierada nutzte einen Abpraller und schob zum 1:0 zugunsten des Favoriten ein (18.). Anschließend fokussierte sich der Sechstligist auf die Defensive und brachte den knappen Vorsprung in die Halbzeitpause, ehe es nach dem Seitenwechsel zunehmend hitziger wurde. Der MSV drückte auf den Ausgleich, konnte sich jedoch für seinen Einsatz nicht belohnen. So blieb es schlussendlich beim knappen 1:0 für die Fortuna, die somit Mittelrheinliga-Teilnehmer SSV Bornheim als Pokalsieger beerbt.
Für die Fortuna geht eine fraglos enttäuschende Saison demzufolge mit einem tröstlichen Erfolg zu Ende. Nach drei Landesliga-Spielzeiten in Serie ist der Bezirksliga-Abstieg längst besiegelt, mit dem Pokal-Triumph verabschiedet sich die Elf von Cheftrainer Nico Schulte nun jedoch erfolgreich in die Sommerpause. Für den Übungsleiter war es zudem der vorerst letzte Auftritt an der Seitenlinie des SC, weshalb sich der 31-Jährige im Anschluss sichtlich emotional zeigt:
„Dass wir nach dieser Rückrunde nicht mit gesteigertem Selbstvertrauen in die Partie gehen, war klar, dennoch haben wir uns in den vergangenen Wochen gesteigert. Wir haben gesagt, dass wir es zum Abschied allen noch einmal zeigen wollen. Das haben wir heute gemacht“, bringt der Coach die Gemengelage seiner Elf nach dem Abpfiff passend auf den Punkt. Rückblickend auf den Spielverlauf sei der Erfolg auch auf ein starkes Debüt von Youngster Gezim Gashi zurückzuführen: „Ich hebe eigentlich selten Spieler hervor, aber Gezim hat es bei seinem Debüt heute hervorragend gemacht. Wie erwartet war es ein enges Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz und sind dann durch einen Standard in Führung gegangen. Anschließend haben wir uns dann bewusst auf das Verteidigen konzentriert“, ordnet Schulte ein.
Schlussendlich gelang dem Übungsleiter der ersehnte Titelerfolg zum Saisonabschluss. Der Pokalsieg bedeutet dem Chefcoach insbesondere mit seinem Heimatklub besonders viel: „Ich bin froh und dankbar, dass ich für meinen Heimatverein den Titel holen konnte. Jetzt schauen wir auf die anstehende Bezirksliga-Saison, da wünsche ich meinem Nachfolger alles Gute“, versichert Schulte abschließend.