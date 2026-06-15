„Froh und dankbar“: Fortuna knackt Stadtrivale MSV im Pokalfinale Kreispokal Bonn: Der SC Fortuna Bonn ist seiner Favoritenrolle im Kreispokalfinale gerecht geworden: Gegen Bezirksligist MSV Bonn gelingt der Fortuna ein knapper 1:0 (1:0)-Erfolg und somit der erhoffte Pokal-Coup. von Tom Kunze · Heute, 06:51 Uhr · 0 Leser

Fortuna Bonn bejubelt den Pokalsieg. – Foto: SC Fortuna Bonn

Der SC Fortuna Bonn hat es geschafft: Dank des am Ende entscheidenden Treffers von Mittelfeld-Akteur Kai Nierada ringt der Landesligist den unterklassigen MSV Bonn mit 1:0 nieder und holt sich den Titel im Kreispokal Bonn. Übungsleiter Nico Schulte gelingt somit ein versöhnlicher Abschied von der Fortuna. Nach sieben Landesliga-Partien als Chefcoach ist für den Übungsleiter im Sommer wieder Schluss. Nachdem er den Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr abwenden konnte, gelingt zum Saisonende mit dem Pokalerfolg nun doch ein erfolgreicher Abschluss.

Durch Standard: Fortuna schießt sich früh auf die Siegerstraße Die Ausgangssituation vor Spielbeginn war klar: Trotz einer enttäuschenden Landesliga-Spielzeit ging der SC Fortuna Bonn gegen den unterklassigen Stadtrivalen favorisiert in die Begegnung. Zwar muss die Fortuna nach einzig acht eroberten Punkten in 28 Ligaspielen den Gang zurück in die Bezirksliga antreten und ging nach einer sieglosen Rückserie sicherlich nicht mit breiter Brust in das Pokal-Endspiel. Mit Siegen über den SV Wormersdorf (4:2), den SC Volmershoven-Heidgen (4:2) und den 1. JFC Brüser Berg (8:1) ebnete man sich jedoch souverän den Weg ins Finalspiel. Gegen den Bezirksliga-Siebten MSV Bonn sollte dort nun die Favoritenrolle erfüllt werden, was schlussendlich auch gelang: Schon vom Anstoß weg präsentierte sich die Fortuna mit mehr Ballbesitz und größerer Spielkontrolle. Nach einer ereignislosen Anfangs-Viertelstunde folgte in der 18. Spielminute eine Standardsituation, in deren Folge der Landesligist den ersten Tagestreffer beisteuerte. Kai Nierada nutzte einen Abpraller und schob zum 1:0 zugunsten des Favoriten ein (18.). Anschließend fokussierte sich der Sechstligist auf die Defensive und brachte den knappen Vorsprung in die Halbzeitpause, ehe es nach dem Seitenwechsel zunehmend hitziger wurde. Der MSV drückte auf den Ausgleich, konnte sich jedoch für seinen Einsatz nicht belohnen. So blieb es schlussendlich beim knappen 1:0 für die Fortuna, die somit Mittelrheinliga-Teilnehmer SSV Bornheim als Pokalsieger beerbt.