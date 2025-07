„Froh, dass ich keine Anfragen bekommen habe“ ‒Torschützenkönig Gaun peilt Bezirksliga-Aufstieg an

Torschützenkönig Tobias Graun peilt mit Altenstadt den Aufstieg in die Bezirksliga an. Im Sommer hatte der 23-Jährige trotz 20 Ligatoren keinerlei Transferanfragen.

Er hat es schon wieder getan. Es war zwar nur in einem Testspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg, aber Tobias Graun verwandelte seinen nächsten Elfmeter beim 3:1-Erfolg des TSV Altenstadt. Das Kunststück vom Kreidepunkt gelang dem zentralen Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison im halben Dutzend. Dieser Ertrag trug maßgeblich dazu bei, dass er sich die Torjägerkanone in der Kreisliga 2 sicherte. 20 Mal netzte er insgesamt ein. Graun traf vom Punkt, mal per direktem Freistoß, mit links oder mit rechts, wie sich das für einen wahren Zehner gehört. Dass seine Mannschaft trotz der verschärften Abstiegsregelung ein ziemlich entspanntes Jahr erlebte, war auch sein Verdienst. Jedenfalls markierte er ein Drittel der gesamten Treffer seines Teams.

Irgendwie schien Wagner mit seiner Entscheidung das richtige Rädchen gedreht zu haben. Nicht nur der neue Kapitän spielte auf einmal viel reifer als bisher, die ganze Mannschaft legte eine Auffassung von ihrem Hobby an den Tag, die man so von ihr bisher kaum kannte. „Das Spiel gegen Buchbach hat uns schon einen großen Schub gegeben“, schrieb der Regisseur der Pokalpartie gegen den Regionalligisten im vergangenen August eine besondere Bedeutung zu. Obwohl der TSV mit 2:6 gegen den Favoriten verlor, bekam er ein Gespür dafür, dass in ihm mehr steckt als graues Mittelmaß.

Für den 23-Jährigen war das eher ungewöhnlich. „!n der C- oder B-Jugend war ich das letzte Mal Torschützenkönig“, erinnert er sich nur noch vage. Im Herrenbereich pendelte er sich auf einem soliden Niveau von um die zehn Tore pro Spielzeit ein. Dass er auf einmal in puncto Effektivität explodierte, war auch seinem Trainer Christoph Wagner zu verdanken. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Übungsleiters war es, ihn zum Kapitän zu ernennen. Für Graun bedeutete die Binde eine „große Verantwortung“, der er bereitwillig gerecht werden wollte.

Graun war das Sinnbild für diese Entwicklung. Als seine Mitstreiter merkten, dass ihr Kapitän die Torjägerkrone in der Kreisliga erringen konnte, richteten sie ihre ganzen Offensivbemühungen rein auf ihn aus. „Das war fast ein bisschen zu viel“, bemerkte der Goalgetter. In den letzten drei, vier Saisonspielen wurde fast jeder Ball auf ihn gespielt, selbst wenn sich seine Kollegen in einer besseren Position befanden. Schließlich hatte auch der Trainer an das gesamte Team appelliert, sich zumindest diesen Titel zu sichern, wenn es mit den Aufstiegsplätzen schon nichts geworden war.

Erstaunlicherweise nahm in der Region kaum jemand von diesem Treiben Notiz. Wenn ein Spielmacher in seinem Alter 20 Buden in einer Kreisliga-Saison macht und wohl noch mal halb so viele auflegt, sollte dies bei den höherklassigen Vereinen eigentlich Begehrlichkeiten wecken. Aber der Linksfuß bewegte sich zu seiner eigenen Erleichterung unter dem Radar der entsprechenden Bezirks-, Landes- und Bayernligisten in der Gegend, die scheinbar alle überragend aufgestellt sind. „Ich habe keine Anfragen bekommen“, räumte er ein. „Und bin auch ganz froh darüber.“

Keine Anfragen von höherklassigen Klubs

Deshalb hat der Werkzeugmechaniker in diesem Sommer auch nicht lange grübeln müssen, wie es mit ihm weitergeht. Selbstverständlich bleibt er dem TSV verbunden und wird die ehrgeizigen Pläne seines Trainers unterstützen. In der Tabelle soll es für die Altenstädter hoch hinaus gehen, wenn alles perfekt läuft sogar bis in die Bezirksliga. „Es wäre schon ziemlich cool, wenn wir da mitspielen könnten“, gibt er zu. Das wird auch daran liegen, ob er in der kommenden Saison wieder so häufig trifft wie in der vergangenen. Das Sparring mit Eurasburg-Beuerberg hat jedenfalls eines wieder gezeigt: Tobias Graun auch weiß nach der Sommerpause noch immer, wo das Tor steht.