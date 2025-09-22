„Froh, das schwierige Spiel gemeistert zu haben"

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits nach elf Minuten brachte Jan Hülsmann den VfR in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Sercan Cam auf 2:0. „Wir spielen eine fulminante erste Halbzeit und gehen sehr verdient mit 2:0 in die Halbzeit. Wir haben uns viele gute Situationen im Umschalten erspielt“, erklärte Voxtrups Trainer Alexander Heinz nach der Partie.

Nach der Pause verpasste Moritz Wisniewski das mögliche 3:0, ehe ein Freistoß von Peter Sieve den Wendepunkt einleitete. „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir dann das Tor von Peter Sieve gebraucht, so ein bisschen als Dosenöffner, um in die Partie reinzufinden. Das hat uns nochmal extrem Sicherheit gegeben“, betonte Hinrichs.

Von da an spielte fast nur noch Mühlen. Moritz Lampe glich in der 67. Minute aus, bevor Lorenz Lagemann (74.) und Benjamin Willenbrink (79.) die Partie komplett drehten. Besonders Willenbrinks Treffer aus rund 20 Metern sorgte für die Entscheidung. „Für uns war das ein absoluter Kraftakt. Wir sind sehr froh und erleichtert, dass wir das schwierige Spiel in Voxtrup gemeistert haben“, sagte Hinrichs zufrieden.

Heinz hingegen haderte mit dem Spielverlauf: „Nach dem Freistoß-Gegentor verändert sich das Spiel komplett. Mühlen spürt die Chance und kommt viel besser ins Spiel. Wir finden kein Mittel mehr, um sie von unserem Tor wegzuhalten, und kassieren leider die nächsten einfachen Tore.“