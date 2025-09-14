 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Elias Walter schnürte einen Doppelpack.
Elias Walter schnürte einen Doppelpack. – Foto: Pia Pfeifer

Fröhliches Scheibenschießen beim SV Gonsenheim

5:3-Sieg gegen Sportfreunde Eisbachtal setzt die Erfolgsserie des neuen Oberliga-Dritten fort

Oberliga Rhein-Pf-Saa
Gonsenheim
SF Eisbachtal

Die ein oder andere Ankündigung hatte Luca Vanni vor dieser Saison gemacht. Eine davon: „Ich will, dass die Leute was geboten kriegen“, sagte der neue Trainer von Fußball-Oberligist SV Gonsenheim. „Auf dem Weg sind wir.“ Denn geboten war beim 5:3 (3:2) gegen die Sportfreunde Eisbachtal einiges.

Etwa die beiden Spielzüge, an deren Ende Robin Hofmann am zweiten Pfosten einlochte (5., 31.). „Super Positionsspiel“ sah Vanni vor dem Tor, das Elias Walter nach Yannik Ischdonats Pass in die Tiefe erzielte (34.). Damit war der 1:2-Rückstand umgedreht. Max Olbrich nach Ecke (7.) und Jonathan Kap nach einem missglückten Rückpass von Josef Elhajj (18.) hatten für die Gäste getroffen.

„Wir sind danach ruhig geblieben, das ist ein guter Entwicklungsschritt“, betont Vanni, der weiter viele verheißungsvolle Offensivszenen sah, nur zu oft zu unsauber zu Ende gebracht. Bis Leart Haskaj einen Freistoß schnell auf Yoshiki Watai spielte, der in der Mitte wieder Walter fand (34.). Als Jonas Kahles einen Dropkick aus dem Rückraum per Außenrist in den Winkel knallte (Vanni: „Wow“), wurde es noch mal spannend (90.+2). Doch quasi im Gegenzug setzte Cem Demir den entscheidenden Konter (90.+3).

„In der Regel verteidigen wir gut, das muss heute ein Ausreißer sein“, sagt Vanni. Und blickt auf 14 Treffer und 13 Zähler aus den vergangenen fünf Spielen, mit vielen verschiedenen Scorern. „Um den nächsten Schritt zu gehen, müssen wir dieses Spiel souveräner runter spielen“, sagt der Trainer. Blickt man andererseits auf den vermasselten Saisonstart zurück, ist die Entwicklung steil positiv.

Neuntes Spiel auf dem neunten Untergrund

„Damals haben wir auch gesagt, wir bleiben bei uns“, erinnert Vanni, „wir haben trotz aktuell Rang drei weniger Abstand zum Zwölften als zum Ersten. Es geht um Entwicklung. So wenig, wie nach zwei Spielen alles schlecht war, ist jetzt alles rosig.“ Ein Dankeschön geht an 1817 Mainz für die Ausweichplatznutzung.

Denn auch das zählt zur Wahrheit: Es war das neunte Pflichtspiel auf dem neunten, unterschiedlichen Sportplatz. Und das wird kommenden Samstag (14 Uhr) auf der BSA Mombach gegen Spitzenreiter TuS Koblenz so weitergehen.

SV Gonsenheim: Simon – Elhajj (76. Spanoudakis), Dietze, Hangatta, Neal – Coric, Basic (59. Haskaj) – Ischdonat (59. Demir), Watai, Hofmann (74. Löber) – Walter (82. Vodi).

Torben SchröderAutor