Fritzlar vorn, Neuental wackelt — Verfolger wittern Gelegenheit

Fritzlar reist als unangefochtener Spitzenreiter an und ist offensiv in einer anderen Liga. Zella/Loshausen steht dagegen auf einem Abstiegsplatz und wird alles versuchen, um am eigenen Platz zu punkten. Auch wenn Fritzlars Eindruck in den letzten Begegnungen weiter bestätigt wurde, darf man die Gastgeber nicht unterschätzen. Für Fritzlar gilt es, die Konzentration hochzuhalten und nicht in die Falle zu laufen, den Gegner zu früh abzuhaken.

Ein Duell auf Augenhöhe: Beide Teams haben dieselbe Punktezahl, unterscheiden sich aber deutlich in der Ausrichtung. Wabern II ist offensivstärker und erzielt deutlich mehr Tore, während Mengsberg II seine Punkte bis dato eher in engen Spielen holte. Die letzten Spieltage haben beiden Mannschaften Schwankungen beschert.Der Sieger dieses Direktduells kann sich fest im Vorderfeld positionieren und Druck auf die obere Tabellenhälfte ausüben.

TuSpo Guxhagen – SG Neuental/Jesberg

Neuental reist als Tabellenzweiter an — auf dem Papier eine klare Ausgangslage. Allerdings muss die Begegnung vor dem Hintergrund gesehen werden, dass Neuental zuletzt Probleme hatte, Spiele souverän zu gewinnen: die Dominanz früherer Wochen ist nicht mehr ganz so ausgeprägt, die Mannschaft wirkt phasenweise anfällig gegen kompakte Gegner. Guxhagen zeigte in den vergangenen Wochen Phasen, in denen es sehr ordentlich verteidigte und Nadelstiche setzte. Für Neuental geht es darum, die Stabilität zurückzugewinnen und angestrebte Titelambitionen nicht durch Unkonzentriertheiten zu gefährden.

SG Geismar/Züschen – TSV Besse

Geismar/Züschen hat sich in der laufenden Saison als unangenehmer Gegner gezeigt, insbesondere zu Hause; Besse bringt eine solide Bilanz mit. Die Partie dürfte kämpferisch geprägt sein, die Frage wird sein, welches Team die nötige Effizienz im letzten Drittel findet. Ein Dreier für Besse könnte weiteren Auftrieb geben, für Geismar/Züschen wäre ein Heimsieg Balsam für die Moral.

SG Ohetal/Frielendorf – SG Fuldalöwen/Beisetal

Die Fuldalöwen spielen bisher eine starke Saison und haben bislang konstant gepunktet; Ohetal/Frielendorf kämpft dagegen in der unteren Tabellenhälfte um Anschluss. Für die Gäste geht es darum, den positiven Trend fortzusetzen und Abstand zu den Verfolgern herzustellen. Ohetal kann zuhause mit einer disziplinierten Defensivleistung überraschen, muss aber gefährliche Umschaltmomente der Fuldalöwen unterbinden.

FC Körle 69 – SG Asterode/Christerode/Olberod

Zwei Vereine aus dem unteren Tabellendrittel, die beide auf bessere Resultate hoffen. Körle hat in den letzten Wochen phasenweise ordentliche Leistungen gezeigt, zugleich aber zu viele Gegentore kassiert; Asterode/Christerode/Olberode sammelt punktuelle Erfolge und braucht Konstanz. Dieses Duell bietet beiden Mannschaften die Chance, verlorene Sicherheit zurückzugewinnen — für den Sieger wären wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – TSV Obermelsungen

Ein richtungsweisendes Duell für die Mitte der Tabelle: Kirchberg steht etwas komfortabler da, Obermelsungen hat allerdings gezeigt, dass es jederzeit für Treffer sorgen kann — die Partie verspricht Offensivaktionen. Beide Teams werden dafür sorgen wollen, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Der FC Domstadt Fritzlar und SG Neuental/Jesberg führen die Tabelle aktuell souverän mit je 30 Punkten an.Fritzlar wirkt belastbarer: die Trefferquote ist extrem hoch. Neuental erzielt deutlich weniger Tore pro Spiel und hat zuletzt Abstimmungsprobleme gezeigt — das macht das Team anfälliger für Punktverluste.

Hinter dem Duo klafft eine Lücke. Die SG Fuldalöwen/Beisetal ist mit 21 Punkten der stärkste Verfolger; TSV Wabern II und TSV 1926 Mengsberg II folgen mit jeweils 18 Punkten. Um das Spitzenduo ernsthaft zu bedrohen, brauchen die Verfolger längere Serien ohne Punktverlust und Ausrutscher der beiden Führenden.