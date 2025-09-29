Fritzlar marschiert kampflos weiter – Neuental/Jesberg bleibt dran

Die Partie in Beisetal entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch, in dem die Hausherren die entscheidenden Akzente setzten. Jonas Zilch setzte früh ein Zeichen (7.) und brachte die Fuldalöwen in Führung. Wenig später gelang den Gästen durch Leon Pehar der Ausgleich (19.), doch nur eine Minute darauf stellte Tom Holzhauer das Momentum wieder auf Fuldalöwen-Seite (20.). Noch vor der Halbzeit erhöhte Zilch auf 3:1 (39.) und sorgte so für eine komfortable Führung. In der 70. Minute machte Pehar mit seinem zweiten Treffer noch einmal Druck (3:2), die Körler drängten auf den Ausgleich, fanden an diesem Sonntag aber kein weiteres Tor mehr.

Mit dem Sieg baut SG Fuldalöwen/Beisetal ihre gute Platzierung aus und bleibt mit nun 18 Punkten dicht hinter den Spitzenmannschaften.

Wabern II drehte das Spiel im zweiten Abschnitt energisch zu ihren Gunsten. Bis zur Pause blieb es ausgeglichen, ehe Stephan Bergmann nach 35 Minuten die Führung erzielte. Bergmann legte nach der Halbzeit mit einem zweiten Tor nach (62.) und schien die Partie zu entscheiden. Guxhagen antwortete prompt durch Fadhil Hakrash (68.), doch der Anschlusstreffer reichte nicht, weil Dennis Neumann mit einem spät entschiedenen Treffer das 3:1 besorgte (83.) und den Sieg sicherte.

Der Dreier festigt TSV Wabern II in der oberen Tabellenregion

SG Neuental/Jesberg – SpVgg Zella/Loshausen 2:1

Zella/Loshausen schockte die Gastgeber durch Mattis Ratajczak, der kurz nach der halben Stunde zur überraschenden Führung traf (27.). Die SG Neuental/Jesberg kam jedoch mit neuem Elan aus der Kabine: Nils Happel glich unmittelbar nach Wiederanpfiff aus (47.). In der Schlussphase brachte Marcel Dörrbecker (68.) die Heimmannschaft in Führung.

Neuental/Jesberg verteidigt mit diesem engen Heimsieg seine Verfolgerposition an der Spitze der Tabelle und bleibt saisonübergreifend unangetastet. Für die SpVgg Zella/Loshausen bedeutet die Niederlage ernüchternde vier Punkte aus neun Spielen.

TSV Besse – SG Ohetal/Frielendorf 5:3

Ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Wendungen: Ohetal/Frielendorf traf früh durch Luca Baum (8.), doch ein Foulelfmeter von Laurenz Ries (13.) glich aus. Nach der Pause brachte Maurice Abel Besse in Führung (47.), doch die Gäste antworteten (60.). Zwischen der 65. und 74. Minute drehten Trailing und erneut Ries (Foulelfmeter) das Spiel zugunsten von TSV Besse. Ohetal kämpfte sich durch David Kunz nochmals heran (82.), blieb am Ende aber nicht mehr ohne Antwort — Marco Stanek sorgte mit dem späten 5:3 (88.) für die Entscheidung.

Der TSV Besse sichert sich wichtige drei Punkte und klettert dadurch in die obere Tabellenhälfte.

FC Domstadt Fritzlar – SG Geismar/Züschen 3:0 (Wertung)

Die Partie wurde vom FC Domstadt Fritzlar mit 3:0 gewertet, da die SG Geismar/Züschen wegen Verletzungen und Erkrankungen die Begegnung absagen musste.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth – TSV 1926 Mengsberg II 0:3

Mengsberg setzte früh die Weichen und entschied die Partie bereits in der ersten halben Stunde: Treffer von Weber (5.), Keller (21.) und Rama (28.) sorgten für eine klare Führung. Die Hausherren vergaben spät die letzte Chance zur Ergebniskosmetik, als Robin Scheuss mit einem Foulelfmeter an Mengsbergs Torhüter Nico Geisel scheiterte (87.).