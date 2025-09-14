Fritzlar demontiert Körle

Kreisoberliga Schwalm-Eder — 7. Spieltag

Spielpaarungen (Sonntag, 14. September 2025)

SG Neuental/Jesberg — SG Geismar/Züschen, 15:00 Uhr

SpVgg Zella/Loshausen — SG Ohetal/Frielendorf, 15:00 Uhr

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth — TSV Wabern II, 15:00 Uhr

TSV Obermelsungen — TuSpo Guxhagen, 15:00 Uhr

SG Asterode/Christerode/Olberode — TSV 1926 Mengsberg II, 15:00 Uhr

TSV Besse — SG Kirchberg/Lohne/Haddamar, 17:00 Uhr

FC Domstadt Fritzlar — FC Körle 69 9:1

Das Spitzenspiel wurde zur klaren Angelegenheit für Tabellenführer FC Domstadt Fritzlar: ein 9:1-Heimsieg, der nicht nur die Überlegenheit der Gastgeber dokumentiert, sondern auch den Absturz des Aufsteigers FC Körle dramatisch unterstrich. Antonio Bravo Sanchez erzielte einen Viererpack (8., 49., 76., 84.) und war damit der prägenden Mann des Abends. Weitere Tore für Fritzlar: Muhammed Gülsen (17.), Niklas Bolten (28.), Nico Langhans (43., Foulelfmeter), Talha Gürbüz (50.) und Daniel Wagner (80.). Den Ehrentreffer für Körle markierte Hakan Cil unmittelbar vor der Pause (45.).

Fritzlar führt die Tabelle mit makellosen sieben Siegen und einem Torverhältnis, das Respekt einflößt. Der 9:1-Sieg bestätigt die Dominanz und macht die Domstädter zum klaren Titelfavoriten — Stabilität in Offensive und Defensive ist gegeben. FC Körle 69 bewegt sich in ernsten Schwierigkeiten: defensive Probleme und die Härte dieses Auswärtsspiels zeigen, dass an Erfahrung und Stabilität gearbeitet werden muss, wenn der Klassenverbleib das Ziel sein soll.

SG Neuental/Jesberg — SG Geismar/Züschen

Neuental/Jesberg steht als zweitplatzierter Verfolger in Lauerstellung hinter Fritzlar und hat mit schnellen, effizienten Offensivaktionen überzeugt. Gegen die SG Geismar/Züschen, die aus sechs Spielen sieben Punkte holten und als Aufsteiger ebenfalls nicht ohne Ambitionen sind, geht es für den Gastgeber darum, den Druck auf Spitzenreiter Fritzlar aufrechtzuerhalten.

Für Neuental/Jesberg wäre ein Heimsieg essentiell, um die Tabelle weiter zu beleben und die Ambitionen zu untermauern. Geismar/Züschen dagegen braucht einen Punktgewinn, um sich oben etwas Luft zu verschaffen und die solide Position als Aufsteiger zu stabilisieren.

SpVgg Zella/Loshausen — SG Ohetal/Frielendorf

Zella/Loshausen ist als Aufsteiger in der unteren Tabellenregion und braucht Punkte gegen ein Ohetal/Frielendorf, das bislang glückslos agierte und ebenfalls auf dem Abstiegsrelegationskurs steht. Das Match verspricht ein Duell mit hoher Brisanz für den Kampf um den Klassenerhalt.

Ein Sieg für Zella/Loshausen würde den Befreiungsschlag bringen; Ohetal/Frielendorf muss punkten, um die Negativspirale zu stoppen — erwartet wird ein kampfbetontes, taktisches Spiel, in dem Standards und Defensivdisziplin vermutlich den Ausschlag geben.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth — TSV Wabern II

Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth steht im Moment völlig ohne Punkte dar und hat ein katastrophales Torverhältnis. Gegen die robuste Zweitvertretung des TSV Wabern, die mit 12 Punkten im oberen Mittelfeld sitzt, droht ein weiterer schwieriger Tag für den Tabellenletzten.

Wabern II kann mit einem Sieg den Anschluss an die vorderen Plätze wahren; für Dillich/Nassenerfurth geht es um Schadensbegrenzung und das Sammeln erster Selbstvertrauenspunkte — psychologischer Druck auf den Aufsteiger ist hoch.

TSV Obermelsungen — TuSpo Guxhagen

Obermelsungen ist mit neun Punkten im Mittelfeld und will zu Hause gegen TuSpo Guxhagen wieder in die Gewinnspur finden. Beide Teams pendeln derzeit zwischen stabilem Mittelfeld und leichten Abstiegssorgen; die Partie verspricht enges Kampfgeschehen.

Ein Heimsieg könnte Obermelsungen von Abstiegssorgen befreien und den Abstand nach unten vergrößern; Guxhagen will dagegen zeigen, dass die junge Truppe reif genug ist, um konstant zu punkten.

SG Asterode/Christerode/Olberode — TSV 1926 Mengsberg II

Asterode/Christerode/Olberode belegt Platz 8 und empfängt Mengsberg II, das auf Platz 6 (11 Punkte) rangiert — ein Duell zweier Teams mit ähnlicher Punktausbeute. Beide Mannschaften haben Offensivpotenzial, so dass sich ein munteres, offen gestaltetes Match abzeichnen dürfte.

Für Mengsberg II wäre ein Auswärtssieg wichtig, um sich im oberen Drittel festzusetzen; Asterode & Co. können mit einem Dreier selbst in die Verfolgerrolle schlüpfen. Der Schlüssel wird die Stabilität in der Defensive sein.

TSV Besse — SG Kirchberg/Lohne/Haddamar

Das Abendspiel bringt mit TSV Besse und SG Kirchberg/Lohne/Haddamar ein Duell mit unmittelbarer Relevanz für die obere Tabellenhälfte. Kirchberg/Lohne/Haddamar ist punktgleich mit anderen Verfolgern, Besse hat durch das Nachholspiel die Chance, Boden gutzumachen.

Dieses Aufeinandertreffen kann die Richtung der kommenden Wochen bestimmen: Ein Erfolg für Kirchberg stärkt die Ambitionen auf einen Platz unter den ersten Sechs, Besse hingegen könnte durch einen Heimsieg einen Sprung nach vorne schaffen. Erwartet wird ein intensives Lokalduell mit engem Resultat.