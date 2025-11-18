Fritzi Kollan: „Haben 100 Prozent gegeben – und das hat man gesehen"

Überraschung und Freude über die Auszeichnung

Fritzi Kollan wirkt bescheiden, als sie von ihrer Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche erzählt. „Nein, damit habe ich gar nicht gerechnet, ich freue mich darüber aber sehr“, sagt sie. Es klingt ehrlich, fast ein wenig ungläubig – und zeigt, wie wenig sie im Rampenlicht stehen muss, um Großes zu leisten.

Ein Team, das vor der Winterpause „100 Prozent gegeben“ hat

Der 8:0-Heimsieg gegen die SG Aufbau Stepenitz war ein eindrucksvoller Abschluss der ersten Saisonhälfte. Drei Tore steuerte Kollan selbst bei. Doch für sie stand etwas anderes im Vordergrund: „Ich denke, wir waren alle sehr motiviert, um das letzte Spiel vor der Winterpause zu gewinnen, und haben 100 % gegeben.“

Der Satz unterstreicht, wie sehr ihr Teamgedanke und Spielfreude ineinandergreifen. Der Sieg war nicht das Ergebnis einzelner Glanzmomente, sondern einer mannschaftlichen Wucht, die Stepenitz nicht so richtig in den Griff bekam.

Tore aus schnellen Angriffen

Fritzi Kollan erklärt unaufgeregt, wie sie ihre Treffer am liebsten erzielt: „Durch einen schnellen Angriff nach vorne, mit ausreichend Platz für einen guten Abschluss.“ Es sind Tore, die Tempo, Timing und Entscheidungsfreude verlangen – Fähigkeiten, die sie auf dem rechten Flügel mit großer Effektivität verbindet.

Ein Verein, der zur sportlichen Heimat geworden ist

Wenn die junge Spielerin über ihren Klub spricht, schwingt echte Zuneigung mit. „Die Stimmung im Verein ist einfach schön, und es macht immer wieder Spaß, dort mit meinen Mitspielerinnen Fußball zu spielen.“

Der SV Blumenthal-Grabow ist für sie weit mehr als ein Trainingsort. Es ist ein Platz, an dem sie wachsen darf – sportlich und menschlich.

Vorbilder mit Mentalität

Eine Lieblingsspielerin im eigenen Team hat Kollan nicht – und betont damit erneut die Bedeutung des gesamten Kollektivs. Doch im Profifußball gibt es eine, die sie beeindruckt: „Lena Oberdorf ist meiner Meinung nach eine sehr gute Fußballspielerin.“ Die Wahl sagt viel über sie aus: Oberdorf steht für Zweikampfstärke, Stabilität, Führungsqualitäten – Tugenden, die auch Kollan in ihrem Spiel entwickelt.

Rechts außen – dort fühlt sie sich wohl

„Ich spiele meistens rechts außen, das ist für mich besonders gut.“ Diese Position erlaubt ihr genau das, was sie liebt: Tempo aufnehmen, Räume attackieren, Abschlüsse suchen, Flanken schlagen. Es ist der Platz, an dem sie ihre Stärken mit größter Freiheit ausleben kann.

Ein klares Ziel nach der Winterpause

Mit dem vierten Tabellenplatz in der Frauen-Kreisliga Prignitz/Ruppin liegt der SV Blumenthal-Grabow gut im Rennen. „Wir wollen motiviert da weitermachen, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben“, sagt Kollan – und schiebt ein selbstbewusstes „ich bin optimistisch, dass wir das auch schaffen werden“ hinterher.

Dieses Vertrauen in das eigene Team ist ein Zeichen dafür, wie stark die Entwicklung der Mannschaft ist – und wie viel Potenzial noch in ihr steckt.

Erfolg, Entwicklung und das Beibehalten des Sports

Persönlich formuliert Kollan ihre Ziele klar: „Weiterhin erfolgreich zu sein und den Sport beizubehalten.“ Es sind einfache, aber starke Worte einer Spielerin, die weiß, was sie liebt – und sich davon nicht abbringen lässt.

Fußball – und sonst nichts

„Fußball ist und bleibt mein einziges Hobby“, sagt sie. Für viele junge Talente ist das nicht ungewöhnlich – doch bei ihr klingt es nach reiner Leidenschaft. Der Sport ist für sie mehr als Zeitvertreib. Er ist Ausdruck, Gemeinschaft und Freude zugleich.

Schule und Sport – ein Alltag voller Energie

Abseits des Sportplatzes steht für sie der schulische Alltag im Mittelpunkt: „Ich gehe noch zur Schule.“ Zwischen Unterricht, Training und Spielen zeigt sie eine beachtliche Reife – und die Fähigkeit, beide Welten mit Begeisterung zu füllen.

Eine junge Spielerin, die ihr Team mitreißt

Fritzi Kollan ist alles, was eine FuPa-Spielerin der Woche ausmacht: talentiert, bescheiden, engagiert und voller Herzblut. Ihre drei Tore beim 8:0 sind Ausdruck ihrer Qualität, doch ihr Charakter lässt sie noch mehr herausragen.

Sie spielt nicht für Titel oder Schlagzeilen – sie spielt für ihr Team, für ihren Verein und für die Freude am Fußball. Ein echtes Vorbild.