Fritz Kleiner kehrt zum Bremer SV zurück

Der Bremer SV hat mit Fritz Kleiner einen bekannten Rückkehrer verpflichtet. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler war bereits für den BSV aktiv und absolvierte 56 Regionalligaspiele im blau-weißen Trikot. Nach einer Saison beim Wuppertaler SV führt sein Weg nun zurück an den Panzenberg.

Kleiner kennt den Verein und das Umfeld bestens und bringt zusätzlich wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit. Für ihn ist die Rückkehr eine Heimkehr in vertraute Gefilde.

„Ich freue mich riesig, dass der Wechsel zurück zum Bremer SV geklappt hat. Ich hatte hier bereits schöne Jahre und weiß, welche Wucht der Panzenberg mit seinen Fans entfachen kann. Umso glücklicher bin ich, wieder nach Hause zu kommen und in meiner Heimat Regionalliga-Fußball spielen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit der Unterstützung unserer Fans unsere Ziele erreichen und eine erfolgreiche Saison spielen können", sagte Kleiner.