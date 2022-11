Fritz-Elf beendet in der Schlussphase die Krise 1. Kreisklasse: Hedendorf/Neukloster III besiegt unbeständigen TSV Wiepenkathen II

„Endlich konnten wir nach fantastischer Leistung ein Spiel drehen und haben einen verdienten Sieg eingefahren. Die Mannschaft hat sich mit viel Geduld und Arbeit in den letzten Minuten belohnt“, freute sich die VSV-Trainerin. Anfangs sah es allerdings aus, wie zuletzt immer wieder. Die Gastgeber lagen nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr bereits nach fünf Minuten zurück. Marcus Lasonczyk traf zum 0:1, es war sein 12. Saisontreffer. Dennoch wirkten die VSV konzentriert, hielten den Ball gut in den eigenen Reihen und sorgten mit guten Ballstafetten für einen gepflegten Spielaufbau. „Das sah ganz gefällig aus, aber so richtig gefährlich waren wir zunächst nicht“, meinte Katrin Fritz. Für die zweite Halbzeit nahmen sich die Gastgeber vor, mit Konzentration und Körperspannung auf den Platz zu gehen. Das gelang zu 100 %. Die VSV übernahmen das Zepter und setzten den TSV immer wieder unter Druck. Die Wende kam erst kurz vor dem Ende. Metin Kilic setzte sich über die linke Seite stark durch und schloss aus spitzem Winkel zum 1:1 ab. „Kurz darauf passierte das Unglaubliche. Wir gewannen sogar noch“, freute sich Fritz. Gästekeeper Lucas Nagel eilte bei einem langen Ball aus seinem Tor, Torben Hildebrandt lupfte über ihn hinweg zum verdienten 2:1. Nach drei Niederlagen der erste Sieg für die Hedendorfer. „Meine Mannschaft belohnte sich für die letzten Wochen und Monate, in denen hart gearbeitet wurde“, so die Trainerin. Beim TSV Wiepenkathen II bleibt die Unbeständigkeit, durch die man jetzt zunächst den Kontakt zur Spitzengruppe verlor. Während es für VSV in Wischhafen weitergeht, empfängt die Duchow-Elf den MTV Hammah II zum Derby.

Schiedsrichter: Ferhat Hansu - Zuschauer:

Tore: 0:1 Marcus Lasonczyk (5.), 1:1 Metin Kilic (87.), 2:1 Torben Hildebrandt (89.)