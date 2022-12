– Foto: Andreas Hannig

Fritz beendet Wendisch-Lauf, Vastorf mit Lebenszeichen Bezirksliga Lüneburg 1: Wintermeister Bardowick siegt souverän

In der Bezirksliga Lüneburg 1 sind zwei lange Serien am Sonntagnachmittag gerissen. Während Jeremy Fritz den Lauf vom SV Wendisch Evern stoppte, setzte der Vastorfer SK ein Lebenszeichen.

Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der VfL Suderburg heimlich aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet. Im Sechs-Punkte-Spiel gegen den TuS Bodenteich ließen die Hausherren keine Zweifel am Spielausgang aufkommen und fuhren einen deutlichen 4:1-Erfolg ein. In der nächsten Woche kann Suderburg bei Schlusslicht Vastorf sogar noch nachlegen und für viel Ruhe zum Jahresabschluss sorgen.

Mit großen Personalsorgen war der SV Ilmenau in die Marsch gereist und verkaufte sich dennoch teuer. Durch den frühen Treffer von Christo Bartelt schnupperten die Melbecker sogar an einem Dreier, der ihnen extrem gutgetan hätte (4.). Allerdings leistete sich der SVI zu leichte Fehler, um überhaupt Zählbares mitzunehmen. Dadurch glich Jonas Zuther aus (28.), Jan-Philipp Möller glückte für Breese-Langendorf das Siegtor (79.).

In einem ansehnlichen Duell bewies Küsten seine Qualitäten in der Offensive, geriet jedoch zunächst in Rückstand. Christoph Fricke brachte die SV Scharnebeck in Front (14.). Nach dem Seitenwechsel legte der SVK zu und belohnte sich durch Christoph Schulz mit dem Ausgleich (53.). Torjäger André Reinhardt, der in der Pause eingewechselt wurde, brachte frischen Wind ins Spiel. Letztlich blieb es aber bei einer Punkteteilung, die unter dem Strich leistungsgerecht ist.

Nach fünf sieglosen Spielen war der SV Emmendorf unter Zugzwang geraten. Deswegen war es für den späteren Erfolg ausschlaggebend, dass Benjamin Silbermann den Rückstand durch einen Treffer von Jonas Steckelberg (16.), postwendend egalisierte (17.). Der günstigen Zeitpunkt erwischte der SVE auch im zweiten Durchgang, indem Hannes-Matthies Helmke nach Wiederanpfiff zur Führung traf. Weil Silbermann in der 77. Minute seinen zweiten Treffer erzielte, fuhr Emmendorf einen immens wichtigen Dreier ein.

Die Serie ist gerissen! Nach acht Siegen am Stück ist der SV Wendisch Evern mal wieder geschlagen worden, bewies aber auch gegen den Tabellenzweiten vom MTV Römstedt seine Form. Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf machten die Hausherren eine gute Figur, verpassten es nur ihre wenigen Möglichkeiten in Zählbares umzumünzen. Stattdessen erwischte Römstedt in der 85. Minute den Lucky-Punch als Jeremy Fritz den Ergebnis-Lauf des SVW mit seinem Kopfball-Tor beendete.

Erst im zweiten Durchgang kam Barendorf besser ins Spiel und verkürzte. Ein weiterer Knackpunkt war sicherlich auch, dass Julian Wulf unmittelbar vor der Pause mit dem 3:0 für die gefühlte Entscheidung sorgte. Dadurch bleibt der MTV Barum oben, nachdem er zuletzt nur eines der letzten fünf Spiele gewann, Barendorf belegt den vorletzten Rang.

Der TSV Bardowick dominiert weiterhin die Bezirksliga Lüneburg 1 nach Belieben. Der Ligaprimus hat seine Tabellenführung einmal mehr ausgebaut und wird mit einem deutlichen Vorsprung nächste Woche in die Winterpause gehen. Dass der SV Rosche sich in der 17. Minute auskontern ließ, müssen sich die Hausherren vorwerfen lassen. Dadurch erzielte Jannik Neumann den Führungstreffer (17.), Hauke Zechel legte per Strafstoß nach (29.). Nach dem Seitenwechsel hielt der TSV den Druck aufrecht und schraubte das Ergebnis durch die Tore von Philip Schreyer (71.) und Lennart Holzhütter (88.) noch in die Höhe.