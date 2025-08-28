Frist läuft aus: Diese Teams wollen das Trainingslager gewinnen

Der Hauptpreis lässt die Herzen der Amateurfußballer höher schlagen. Wer nach vier Monaten ganz oben im Punkteranking steht, erhält ein dreitägiges Winter-Kurztrainingslager in Bayern, Österreich oder am Gardasee. Doch auch für die Zweit- und Drittplatzierten gibt es Grund zur Freude: Der zweite Platz gewinnt einen Vereinstag in Erding, inklusive Führung durch die Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu, einen Besuch der Therme Erding und eine Übernachtung. Der dritte Platz darf sich auf eine stilvolle Auswärtsfahrt im ERDINGER Fanbus freuen. Erdinger belohnt auch Nachzügler mit Bier oder Fußbällen

Besonders motivierend für alle Teilnehmer: In der Gesamtwertung gibt es für jede Schnapszahl-Platzierung – von Platz 11 bis 99 – ein ERDINGER Bierspezialitäten-Probierpaket für die Kabine. Dieses erhalten zudem die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Einzel-Challenges. Die Monatssieger können sich neben ERDINGER Bierspezialitäten auch auf Bälle, Hoodies und Kabinenparty-Equipment freuen.