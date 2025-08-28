Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Anzeige
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Frist läuft aus: Diese Teams wollen das Trainingslager gewinnen
Zu 20. ins Trainingslager? Für viele Vereine im Amateurfußball utopisch. Erdinger macht es jetzt im Rahmen der Punkteparade möglich.
Die Spannung steigt bei der ERDINGER Punkte-Parade, denn die Frist für die erste von vier Challenges läuft am 31. August aus. Bayerische Amateurfußballvereine kämpfen um die Chance, ein dreitägiges Winter-Trainingslager zu gewinnen, und die Zeit drängt für diejenigen, die noch teilnehmen möchten. (Alle Informationen)
Kronkorken-Challenge zum Auftakt: Winter-Trainingslager als Hauptgewinn
„Vier Monate, vier Challenges!“ lautet das Motto der ERDINGER Punkte-Parade, die am 1. August startete. Der Wettbewerb, der gemeinsam vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV), Fussball Vorort/FuPa Oberbayern und ERDINGER veranstaltet wird, verspricht spannende Aufgaben und attraktive Preise für die teilnehmenden Vereine.
Der Hauptpreis lässt die Herzen der Amateurfußballer höher schlagen. Wer nach vier Monaten ganz oben im Punkteranking steht, erhält ein dreitägiges Winter-Kurztrainingslager in Bayern, Österreich oder am Gardasee. Doch auch für die Zweit- und Drittplatzierten gibt es Grund zur Freude: Der zweite Platz gewinnt einen Vereinstag in Erding, inklusive Führung durch die Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu, einen Besuch der Therme Erding und eine Übernachtung. Der dritte Platz darf sich auf eine stilvolle Auswärtsfahrt im ERDINGER Fanbus freuen.
Erdinger belohnt auch Nachzügler mit Bier oder Fußbällen
Besonders motivierend für alle Teilnehmer: In der Gesamtwertung gibt es für jede Schnapszahl-Platzierung – von Platz 11 bis 99 – ein ERDINGER Bierspezialitäten-Probierpaket für die Kabine. Dieses erhalten zudem die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Einzel-Challenges. Die Monatssieger können sich neben ERDINGER Bierspezialitäten auch auf Bälle, Hoodies und Kabinenparty-Equipment freuen.
Obwohl die erste Challenge bald endet, lohnt sich eine Teilnahme auch für Nachzügler. „Die Punkte steigen im Laufe der Aktion deutlich an. Am Ende winken starke Preise“, betont ERDINGER Weißbräu auf ihrer Homepage. Dies bedeutet, dass auch Teams, die erst später einsteigen, noch gute Chancen auf attraktive Preise haben.
Teilnahmeberechtigt sind alle Erwachsenen-Mannschaften im bayerischen Amateurfußball, wobei maximal je eine Frauen- und Herrenmannschaft pro Verein mitmachen darf. Die Anmeldung ist jederzeit online unter www.erdinger-punkteparade.de möglich.
Diese Vereine aus Oberbayern machen bei der ERDINGER Punkteparade mit