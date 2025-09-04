Frisias Frauen peilen einstelligen Tabellenplatz an

Seit der Saison 2017/2018 ist der SV Frisia 03 Risum-Lindholm mit seiner Frauenmannschaft in der höchsten Spielklasse des Landes vertreten. Die letzte Saison beendete das Team aus Nordfriesland auf dem 5. Platz. Rein sportlich gesehen wäre es eigentlich sogar der 3. Platz gewesen, aber wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wurden Frisia vier Punkte abgezogen. Davon profitierten die SG NieBar und die SSG Rot-Schwarz Kiel.

Am kommenden Samstag um 14:30 Uhr kommt der SV Boostedt zum Saisonauftakt in das Heiko-Nissen-Stadion – der gleiche Gegner, der am vergangenen Wochenende zur Partie im SHFV-Lotto-Pokal aus Personalnot nicht angetreten war.

Vorbereitung

lief richtig, richtig gut

alle haben voll mitgezogen, immer Vollgas

tolle Mischung zwischen Ehrgeiz und Spaß

vom 1. Testspiel bis 4. Testspiel stetige Steigerung

Favoriten Saison 25/26

Ahrensburg und Kieler MTV ganz vorne

Eichholz und NieBar erwarte ich auch „sehr ehrgeizig“

Stjern Flensburg – Überraschungsteam???

Ziele

„Ich erwarte durch starke Aufsteiger eine sehr leistungsdichte Liga. Daher wollen wir schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben … einstelliger Tabellenplatz. Im heimischen Heiko-Nissen-Stadion – dem schönsten Stadion der Frauen-Oberliga – wollen wir mit unseren treuen Fans im Rücken den einen oder anderen Meisterschaftskandidaten ärgern.

Der Kampf um Plätze für den LOTTO-NORD-CUP 2026 wäre für uns ein Traum.“

Team ums Team

Langjähriger Trainer und Co-Trainer Thorben Kooistra legt eine Pause ein. Sein Einsatz und seine Energie werden uns fehlen.

Neu: Ligaobmann Stefan Osbahr. Durch seine lange Arbeit bei unseren I. Herren (u. a. Oberliga) ein absoluter Profi und super vernetzter Mann – ein toller Gewinn für unseren Frauenfußball.

Ausblick auf das Ligaspiel gegen den SV Boostedt

„Im letzten Aufeinandertreffen waren wir in der 1. Halbzeit haushoch überlegen, führten aber nur 1:0. Der Gegner reagierte, und am Ende mussten wir mit dem 3:3 sehr zufrieden sein. Daher erwarte ich zu Beginn ein Spiel auf Augenhöhe, das sich erst in den letzten 20 Minuten zu unseren Gunsten entscheidet.“

SV Frisia 03 Risum-Lindholm

Zugänge: Felina Kühl (Stjern Flensburg), Mara Neumann (eigene Zweite), Ailin Wind (eigene Zweite), Regina Amesse (eigene B-Mädchen), Kira Dethlefsen (zurück aus Australien)

Abgänge: Sara Carstensen (1 Jahr USA)

Kader

Tor: Mia-Lotte Petersen

Abwehr: Nicole Ebsen, Jenna Freiberg, Nele Jensen, Felina Kühl, Maylin Steensen, Linea Tobiesen

Mittelfeld: Regina Amesse, Luca Andresen, Lisa Christiansen, Pia Clausen, Lena Engel, Anais Kuevi, Aya Taie, Aileen Tobiesen, Kim-Lana Zibell

Angriff: Kira Dethlefsen, Mara Neumann, Ilca Ruppertz, Ailin Wind

Trainer: Stefan Christiansen (im 2. Jahr)

Torwart-Trainer: Ingo Petersen (im 5. Jahr)

Ligaobmann: Stefan Osbahr (im 1. Jahr)

Fußballobmann: Jörg Friedrichsen (im 4. Jahr)