Frisia zeigt Moral und dreht Auswärtsspiel

Die Partie begann für die Gäste jedoch mit einigen Schwierigkeiten. Bereits früh musste Frisia verletzungsbedingt wechseln, was zunächst den Spielfluss beeinflusste. Dennoch entwickelte sich eine Begegnung, in der die Wilhelmshavener zunehmend Spielanteile verbuchen konnten.

Bis zur Pause hatte Frisia insgesamt mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu kontrollieren, ohne jedoch weitere zwingende Chancen in Tore ummünzen zu können.

In der 31. Minute fiel dann dennoch der erste Treffer der Partie – und zwar für die Gastgeber. Ein Distanzschuss brachte Frisia mit 0:1 in Rückstand. Die Antwort der Gäste folgte jedoch unmittelbar: Postwendend gelang Patrick Degen in der 33. Minute der schnelle Ausgleich zum 1:1. Damit war der Spielstand praktisch im direkten Gegenzug wieder hergestellt.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie zunehmend an Struktur. Viele Ballverluste auf beiden Seiten sorgten für eine zerfahrene zweite Hälfte, in der klare Spielzüge selten waren und sich ein eher hektisches Spiel entwickelte.

Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Standardsituation. Nach einer Ecke war Sören Harms zur Stelle und traf zum 2:1 für den WSC Frisia Wilhelmshaven. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Frisia die Führung konzentriert und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Damit belohnte sich die Mannschaft für ihre Moral und den Willen, auch nach einem Rückstand konsequent am eigenen Spiel festzuhalten – ein Punkt, der in den vergangenen Wochen immer wieder innerhalb des Teams thematisiert worden war.

Weiter geht es für Frisia am Sonntag, 22. März 2026, wenn in der Bezirksliga Weser-Ems 2 TuR Abdin Delmenhorst zu Gast ist.