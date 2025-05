FRISIA und Brake unter Zugzwang – Abstiegskracher in Zetel

Rastede kassierte mit dem 2:4 in Zetel eine bittere Niederlage, bleibt mit 32 Punkten aber auf Rang elf und hat den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Großenkneten hingegen feierte einen klaren 7:2-Erfolg über Bümmerstede und steht mit 43 Punkten auf Platz sieben. Beide Teams wollen die Saison möglichst positiv beenden.

Wardenburg steht mit 22 Punkten auf Platz 13 und muss dringend punkten, um nicht weiter in Richtung Abstiegsplätze abzurutschen. Nach dem 0:7 in Oldenburg wartet eine schwere Aufgabe gegen den Tabellenvierten. Stenum ließ zuletzt beim 2:2 gegen Ohmstede überraschend Punkte liegen und will nun zurück in die Erfolgsspur. Für beide Teams geht es um viel – Wardenburg um den Klassenerhalt, Stenum um die Verteidigung des oberen Tabellenplatzes.