Frisia siegt erneut – Heidmühle behauptet die Spitze

– Foto: Sascha Drenth, Christoph Kulho

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 hat das Spitzenfeld weiter verdichtet. Der Heidmühler FC bleibt nach dem dritten Spieltag ungeschlagen und führt die Tabelle mit sieben Punkten an, während der Wilhelmshavener SC Frisia mit einem Kantersieg auf sich aufmerksam machte. Auch GVO Oldenburg, VfL Stenum und mehrere weitere Teams bleiben in Schlagdistanz.

Der VfL Stenum bleibt weiter ohne Punktverlust. In Großenkneten setzte sich Stenum knapp mit 2:1 durch und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Großenkneten musste dagegen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und steht mit drei Punkten auf Rang elf.

Im Delmenhorster Stadtduell haben sich TV Jahn und Tur Abdin mit einem 2:2 getrennt. Beide Mannschaften bleiben damit im oberen Mittelfeld und stehen nach drei Spielen bei jeweils vier Punkten. Für Tur Abdin war es bereits das zweite Unentschieden der Saison, während Jahn nach dem furiosen 6:1-Auftakt erneut Punkte liegen ließ.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der Wilhelmshavener SC Frisia. Gegen den FC Hude feierte der Tabellenzweite einen deutlichen 6:0-Erfolg und bleibt damit nach zwei Spielen makellos. Mit zehn erzielten Toren und nur zwei Gegentreffern unterstreicht Frisia seine Ambitionen in der frühen Saisonphase.

TuS Petersfehn hat nach zwei Niederlagen den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim weiterhin punktlosen TuS Obenstrohe setzte sich Petersfehn mit 4:1 durch und kletterte damit auf Rang zwölf. Obenstrohe bleibt dagegen nach drei Spielen ohne Punkt und weist bereits zwölf Gegentore auf.

GVO Oldenburg hat nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Hude den nächsten klaren Sieg gefeiert. Gegen den 1. FC Nordenham setzte sich GVO mit 5:0 durch und verbesserte sein Torverhältnis damit auf 12:5. Nordenham wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisonsieg und hat nach drei Spielen erst einen Punkt gesammelt.

Der Heidmühler FC hat seine Tabellenführung verteidigt. Gegen den Delmenhorster TB setzte sich der Spitzenreiter mit 3:1 durch und bleibt nach drei Spieltagen ungeschlagen. Für den DTV war es dagegen bereits die dritte Niederlage, wodurch das Team weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.

Das für den dritten Spieltag angesetzte Duell zwischen SV Brake und VfL Oldenburg II findet erst am 18. August statt. Beide Mannschaften gehen damit mit einer Partie weniger in die aktuelle Tabellenkonstellation. Brake könnte mit einem weiteren Sieg seine makellose Bilanz fortsetzen, während Oldenburg II ebenfalls noch ohne Punktverlust ist.