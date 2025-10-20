Frisia Risum-Lindholm unterliegt Rot-Schwarz Kiel 1:3

Früher Rückstand, schnelle Antwort

Auf einem gut bespielbaren Platz in Lindholm erwischten die Gastgeber den besseren Start, während die Kieler zunächst Mühe im Spielaufbau hatten. Frisia presste in der Anfangsphase früh und eroberte mehrfach den Ball in der gegnerischen Hälfte, ohne daraus Zählbares zu machen.

Mit der ersten echten Chance des Spiels ging Rot-Schwarz Kiel dann in Führung: Marc Zeller traf in der 18. Minute per sehenswertem Volley aus rund 16 Metern zum 0:1.

Drews gleicht aus – Backhaus bringt Kiel erneut in Front

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später glich Jannik Drews nach einem langen Ball von Sönnichsen per Lupfer über den herauslaufenden Torhüter aus (19.).