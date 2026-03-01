Frisia nach 4:1 gegen den SV Comet Relegationsplatz im Blick

Marvin Bruhn (SV Frisia 03 Risum-Lindholm) öffete mit dem 1-0 die Tür zum Erfolg gegen den SVE Comet Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der Landesliga Schleswig hergestellt. Durch einen 4:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten SVE Comet Kiel konnte die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen den Abstand auf den Tabellenzweiten Eckernförder SV auf zwei Zähler verkürzen und ist punktgleich mit der davor durch das bessere Torverhältnis platzierten SpVg Eidertal Molfsee auf den 5. Platz vorgerückt. Der SVE Comet Kiel, auch im Hinspiel 1:4 unterlegen , bleibt auch nach der 14. Saisonniederlage weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum Relegationsplatz, den derzeit der TSV Hattstedt belegt, beträgt weiterhin 8 Zähler.

Gefälliges Spiel ohne Kieler Torgefahr Nach einer denkbar schlechten Vorbereitung, die Gästetrainer Jan Schümann sogar als „katastrophal“ umschrieb, zeigte der SVE Comet Kiel in den ersten gut zwanzig Minuten nach einer langen Anreise von einer Stunde und vierzig Minuten zunächst wenig Respekt vor dem Gegner und wusste in einer Phase, in der beide Mannschaften merklich um Struktur in ihrem Spiel bemüht waren, auch spielerisch zu überzeugen.

Die Gäste kombinierten sich gefällig durch die Reihen, schafften es jedoch über die gesamte Spielzeit kaum, wirklich gefährlich vor das Tor von Hansen zu kommen. Frisia hingegen agierte zielstrebiger und suchte immer wieder den Weg zum Abschluss, ließ dabei aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Insgesamt wirkten die Frisianer etwas lauffreudiger. Während die Hausherren durchgehend versuchten, die Kieler hoch unter Druck zu setzen, blieb die Frisia-Abwehr im Spielaufbau weitestgehend unbedrängt. Bruhn mit dem Führungstreffer Nachdem Bruhn in der 15. Minute die erste Chance per Schlenzer aus 16 Metern ungenutzt ließ, fiel der Führungstreffer in der 37. Minute: Nach einem Steckpass von Shams lief Bruhn von rechts auf den Kasten zu und markierte das 1:0. Anschließend blieben noch zwei Großchancen nach hohen Ballgewinnen der Frisianer ungenutzt, und es ging mit dem 1:0 in die Pause.

Chancenwucher macht die Partie unnötig spannend Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Während das Spielgeschehen ausgeglichen blieb, erarbeitete sich Frisia ein deutliches Chancenplus. Anstatt jedoch frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, blieben zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt. In der 69. Minute erhöhte Drews schließlich auf 2:0, als er ein Zuspiel von Bruhn aufnahm, in die Mitte zog und aus der Distanz per Linksschuss traf. Knutzen mit dem Anschlusstreffer Comet Kiel bestrafte die mangelnde Chancenverwertung der Hausherren jedoch prompt: Nach einer schönen Kombination über die linke Seite erzielte Knutzen in der 72. Minute mit einem strammen Schuss von der Sechzehnmeterlinie den 2:1-Anschlusstreffer. In der Folge wurde die Partie kurzzeitig hektischer, da Frisia den Sack trotz weiterer Möglichkeiten nicht zumachte und wiederholt am starken Kieler Torhüter Lukas Losch scheiterte.

Nach dem Anschlusstreffer von Maurice Knutzen (SVE Comet Kiel) wurde es für knapp zehn Minuten noch einmal spannend. – Foto: Ismail Yesilyurt