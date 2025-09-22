Jawad Shams (Frisia Risum-Lindholm) eröffnete den Torreigen gegen den Heider SV II. Archivfoto – Foto: Ismail Yesilyurt

Frisia gegen die U 23 vom Heider SV nicht zu stoppen Elf von Uwe Petersen gewinnt gleich mit 8:1 Verlinkte Inhalte LL Schleswig SV Frisia 03 Klausdorf TSV Kropp TSV Fr`berg + 12 weitere

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm kommt immer besser in Fahrt. Gegen den überforderten Aufsteiger Heider SV U 23 konnte die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen einen auch in der Höhe verdienten 8:1 (4:1)-Heimerfolg einfahren. Die torhungrigen Nordfriesen konnten damit ihre letzten drei Spiele allesamt deutlich gewinnen und erzielten dabei fünfzehn Tore.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Frisia 03 Risum-Lindholm SV Frisia 03 Heider SV Heider SV II 8 1 Abpfiff + Video Der SV Frisia 03 hat sich nach dem fünften Saisonsieg erst einmal in der oberen Tabellenhälfte eingenistet und rangiert auf dem 4. Platz – mit einem Nachholspiel in der Hinterhand. Für die U 23 des Heider SV wird die Luft im Tabellenkeller nach der sechsten Saisonniederlage immer dünner, zumal es aus dem Ligakader bis auf Trainersohn Jannis Hinz keinerlei Unterstützung gab. So kam es, dass bei den Gästen der 52-jährige ehemalige senegalesische Nationalspieler noch einen fünfminütigen Kurzeinsatz feiern durfte. Bei den Gastgebern brillierte der vierfache Torschütze Jannik Drews.

Mamadou Sabaly. – Foto: Ismail Yesilyurt

Frühe Dominanz der Gastgeber Von Beginn an war die Partie eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Heide versuchte zwar, spielerisch Akzente zu setzen, konnte sich aber gegen die kompakte Frisia-Abwehr nicht durchsetzen. Früh nutzte die Heimelf die Unsicherheiten der Gäste eiskalt aus: Jawad Shams (10.) erzielte das 1:0 nach einem abgefälschten Ball, wenig später erhöhte Eduard Klemmer (17.) per Kopf nach einer Ecke. Kurz darauf erzielte Jannik Drews (22.) mit einem präzisen Abschluss aus 16 Metern den dritten Treffer für die Gastgeber.

Heider Ehrentreffer vor der Pause Dann jedoch ein Abstimmungsfehler in der Frisia-Defensive: Heide nutzte die Gelegenheit und verkürzte mit einem starken Schuss von Sadat Issifou (42.) auf 3:1. Noch vor der Pause erhöhte Jawad Shams (44.) nach einem verunglückten Rückpass der Heider auf 4:1. Jannik Drews macht alles klar Direkt nach Wiederanpfiff legte Frisia nach: Zwei Hereingaben von den Flügeln führten zu zwei schnellen Treffern durch den gut aufgelegten Jannik Drews (46., 50.) und sorgten endgültig für klare Verhältnisse. Heide, nur mit 14 Mann angereist, wehrte sich nach Kräften, blieb jedoch harmlos. Die personelle Unterstützung aus der ersten Mannschaft fehlte spürbar, sodass kaum Gegenwehr zustande kam.

Jannik Drews (Frisia Risum-Lindholm) hier im Spiel beim SVE Comet gegen Timur Yilmaz. – Foto: Ismail Yesilyurt