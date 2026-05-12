Frisia festigt Platz drei: Blitztore zum 4:0

Beeindruckend - Marvin Bruhn (Frisia Risum-Lindholm) trifft erneut und rückt damit auf Position 3 in der Landesliga-Torschützenliste vor. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat am Sonntagnachmittag mit einer beeindruckenden Vorstellung den dritten Tabellenplatz in der Landesliga Schleswig gesichert. Gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf setzten sich die Nordfriesen souverän mit 5:2 (4:0) durch. In einer Partie, die sich nach einer furiosen Anfangsphase zu einem typischen „Sommerkick“ entwickelte, überrollten die Hausherren die Gäste förmlich in der ersten Viertelstunde. Während Frisia damit eine herausragende Saison krönt, haderten die Gäste mit einer verschlafenen Anfangsphase und personellen Engpässen.

Die Hausherren starteten hellwach und sorgten bereits nach 16 Minuten für die Vorentscheidung. Den Auftakt machte Kapitän Marvin Bruhn in der 4. Minute, der nach Zuspiel von Renz Rapräeger zum 1:0 einschob. Nur zwei Minuten später revanchierte sich der Kapitän und bediente Rapräeger, der auf 2:0 erhöhte (6.). Die Spielfreude hielt an: Jawad Shams vollendete einen Konter in der 12. Minute zum 3:0, ehe erneut Bruhn in der 16. Minute den vierten Treffer nachlegte.

„Die ersten fünfzehn, achtzehn Minuten waren, ich glaube, das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Wir haben gar nicht verteidigt. Ich glaube, die Jungs waren kopfmäßig noch überhaupt gar nicht im Spiel“.

Personalnot und „Sommerkick“ nach dem Seitenwechsel

Nach dem deutlichen Rückstand und dem bereits sichergestellten Klassenerhalt der Vorwoche verflachte die Partie zusehends. Die Gäste mussten zudem früh wechseln: Erik Wegner verließ den Platz verletzungsbedingt (20.), und Tjark von Lanken verabschiedete sich zur Halbzeit in den Urlaub. Die Personalnot beim TSV war so groß, dass im weiteren Verlauf sogar der zweite Torwart Jordan Haarig, der vom Weltenbummler Ilyes Dahmani zwischen den Pfosten abgelöst wurde, in den Sturm beordert werden musste.

Trotz einer defensiv nun stabileren Gäste-Elf erhöhte Renz Rapräeger in der 59. Minute per Kopf nach Flanke von Jesse Traber auf 5:0. In der Schlussphase gelang Friedrichsberg durch Tim Niklas Asmussen (65.) und Jan Böhnert (78.) noch etwas Ergebniskosmetik. Frisia-Kapitän Marvin Bruhn blickte nach dem Schlusspfiff bereits auf das kommende Highlight mit dem Kreis-Pokalspiel gegen Hattstedt:

„Wir sind extrem stolz, dass wir den dritten Platz erreicht haben. Vor der Saison wurden wir als Absteiger gehandelt. Wir sind glücklich über den Sieg, wissen aber auch, dass wir für das Pokal-Halbfinale am Mittwoch noch eine Schippe drauflegen müssen“.

Das faire Spiel wurde souverän vom Schiedsrichtergespann geleitet, während die 102 Zuschauer einen versöhnlichen Heimausklang einer erfolgreichen Frisia-Saison erlebten.

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Mikath – Böckenholt, Klemmer, Danielsen, – J. Traber, Bruhn, Höfer (70. T. Traber), Pause (64. Drews) – Rapräeger, Sönnichsen (64. Feddersen).

Trainer: Uwe Petersen.

TSV Friedrichsberg: Dahmani – von Lanken (46. Jonas Goos (61. Haarig), Callsen, Quapp – Wegner (19. Siepelt) – Al-Batal, Harutjunjan, Moellner, Asmussen – Böhnert, Daniel Schubert.

Trainer: Michael Schröder.

SR: Tim-Marvin Meyer (SC Rönnau).

Ass.: Kjell Liedtke, Tom-Noah Knöller.

Z.: 102.

Tore: 1:0 Marvin Bruhn (4.), 2:0 Renz Rapräeger (6.), 3:0 Jawad Shams (12.), 4:0 Marvin Bruhn (16.), 5:0 Renz Rapräeger (59.), 5:1 Tim Asmussen (65.), 5:2 Jan Böhnert (78.).