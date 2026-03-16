Frisia bindet nächsten A-Jugendspieler Kouzi wagt Schritt in den Herrenbereich von p.s. · Heute, 19:42 Uhr · 0 Leser

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Der WSC Frisia Wilhelmshaven setzt seinen eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern fort. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Weser-Ems 2 hat mit Ezzat Kouzi den nächsten Akteur aus der eigenen A-Jugend in den Herrenbereich hochgezogen.

Für den jungen Spieler ist der Schritt in die erste Mannschaft etwas Besonderes. „Es bedeutet mir viel, Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagt Kouzi über seinen Wechsel. Besonders freue ihn dabei die Konstellation im Team: „Besonders freut es mich, dass mit Joan Kröher mein ehemaliger A-Jugendtrainer hier Trainer ist und einige frühere Mitspieler ebenfalls diesen Schritt gegangen sind.“ Der Übergang in den Herrenfußball erfolgt damit in einem vertrauten Umfeld. Für Kouzi ist genau das ein wichtiger Faktor: „Es ist eine junge, neue Mannschaft mit viel Potenzial und ich bin stolz, dazu zu gehören.“

Auf dem Platz sieht der Neuzugang seine Stärken vor allem im technischen Bereich. „Meine größten Stärken sind meine Technik und mein Wille. Wenn ich mir ein Ziel setze, arbeite ich konsequent darauf hin“, erklärt Kouzi. Gleichzeitig zeigt er sich realistisch mit Blick auf die kommenden Aufgaben: „Ich weiß, dass ich im Herrenfußball noch ankommen muss. Dafür braucht es Geduld.“ Inhaltlich hat sich der Offensivspieler klare Ziele gesetzt. Er möchte sein Spiel weiterentwickeln und stärker im Sinne der Mannschaft agieren. „Ich möchte noch mannschaftsdienlicher spielen und den Ball im richtigen Moment besser verteilen“, sagt Kouzi.