Frisia bestraft Dörpums Fehler – Hansen hält den Derbysieg fest

– Foto: Ismail Yesilyurt

Es war ein Derby, in dem sich beide Mannschaften hinterher auf unterschiedliche Wahrheiten berufen konnten. Der SV Dörpum hatte viel Ballbesitz, Frisia Risum-Lindholm aber die größere Konsequenz in den entscheidenden Momenten. Am Ende nahmen die Gäste am dritten Spieltag der Landesliga Schleswig mit einem 3:2 (3:1) alle drei Punkte mit. Für die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen war es der erste Saisonsieg, während das Team von Spielertrainer Thies Borchardt nach drei Partien weiter auf den ersten Erfolg wartet.

Das rächte sich ein zweites Mal. In der 29. Minute erhöhte Shams auf 2:0. Dörpum fand anschließend besser in die Partie und kam in der 41. Minute zurück: Borchardt traf zum 1:2. Doch noch vor dem Pausenpfiff stellte Frisia den alten Abstand wieder her. Nach einem langen Abschlag von Torhüter Jorge Hansen und der folgenden Vorlage von Jannik Drews vollendete Shams in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:1. Die offiziellen Spieldaten bestätigen Bruhn als ersten Torschützen sowie den Doppelpack von Shams.

Frisia erwischte vor offiziell 250 Zuschauern den deutlich besseren Start. Nach 13 Minuten brachte Marvin Bruhn die Gäste mit 1:0 in Führung. Nach Darstellung der Lindholmer hatte Erik Alexanjan den Treffer vorbereitet. Dörpum versuchte zwar, die Partie mit viel Ballbesitz zu kontrollieren, leistete sich nach eigener Einschätzung jedoch zu viele Fehler in den entscheidenden Situationen.

Dörpum drängt – doch Hansen hat das letzte Wort

Die Gastgeber kamen mit Schwung aus der Kabine. Borchardt brachte zur zweiten Halbzeit Finn Christiansen für Jannik Holsteiner – und der Wechsel zahlte sich fast unmittelbar aus. In der 48. Minute verkürzte Christiansen auf 2:3. Damit war das Derby wieder völlig offen.

Dörpum erhöhte nun den Druck und hatte nach eigener Darstellung mehr Spielkontrolle. Frisia zog sich stärker zurück und setzte auf eine kompakte Defensive. Die Gäste wiederum verwiesen darauf, dass sie trotz des wachsenden Drucks nur wenige klare Chancen zugelassen hätten. So entstand ein Spiel, dessen zweite Hälfte zunehmend von Zweikämpfen und Standards geprägt war.

Für die Gastgeber wurde die Aufgabe in der Schlussphase noch schwieriger. Lars Peretzke sah in der 83. Minute nach einem Foulspiel Gelb-Rot. Der Platzverweis in dieser Spielminute ist auch im offiziellen DFB-Spielverlauf dokumentiert.

Und doch bekam Dörpum noch die große Gelegenheit zum 3:3. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Simon Bahnsen trat an, scheiterte nach den übereinstimmenden Angaben aus dem FuPa-Steno und den Vereinsberichten jedoch an Hansen. Der Frisia-Torhüter bewahrte seiner Mannschaft damit in der Schlussphase den knappen Vorsprung.

Für Dörpum war es ein bitteres Ende eines Spiels, in dem die Mannschaft nach einem 1:3-Rückstand noch einmal zurückgefunden hatte. Frisia hingegen durfte sich über einen ebenso umkämpften wie wichtigen Derbyerfolg freuen. Nach drei Spieltagen stehen die Lindholmer damit bei vier Punkten und auf Rang acht, Dörpum bei einem Punkt auf Platz 13.

SV Dörpum – SV Frisia 03 Risum-Lindholm 2:3

SV Dörpum: Stefan Hansen, Lars Peretzke, Lasse Kjus Möllgaard, Torge Ebsen, Kjell Möllgaard (70. Thies Wierzowiecki), Momme Petersen, Henrik Möllgaard (82. Erik Magnussen), Simon Bahnsen, Jannik Holsteiner (46. Finn Christiansen), Kevin Thomsen (63. Malte Johannsen), Thies Borchardt (82. Henrik Jessen) - Spielertrainer: Thies Borchardt

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Jorge Hansen, Jannik Danielsen, Malte Bethke, Marvin Bruhn, Eduard Klemmer, Morten Höfer, Jawad Shams, Jesse Traber, Erik Alexanjan, Jannik Drews (84. Messanh Sodemekou), Torge Sönnichsen - Trainer: Uwe Petersen

Schiedsrichter: Maik Tams - Zuschauer: 320

Tore: 0:1 Marvin Bruhn (13.), 0:2 Jawad Shams (29.), 1:2 Thies Borchardt (41.), 1:3 Jawad Shams (45.+1), 2:3 Finn Christiansen (48.)

Gelb-Rot: Lars Peretzke (83./SV Dörpum/Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Simon Bahnsen (SV Dörpum) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Jorge Hansen (89.).