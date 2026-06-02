Frisia bekommt Innenverteidiger Mads Nielsen von Weiche Flensburg II

Mads Nielsen (Weiche FL 08 II) gegen Phil Baumgarn (li., Inter Türkspor Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm darf sich bei seinen Transfers über ein altbekanntes Gesicht freuen: Defensivtalent Mads Nielsen kehrt zurück nach Lindholm. Der talentierte Innenverteidiger kommt vom Ligakonkurrenten SC Weiche Flensburg 08 II an seine alte Wirkungsstätte. Für Nielsen schließt sich mit diesem Transfer ein Kreis: Bereits in seiner Jugend schnürte er ein bis zwei Jahre lang die Fußballschuhe für den SV Frisia 03.

Der Sportliche Leiter der Lindholmer, Leif Johannsen, geriet bei der Vorstellung des Rückkehrers regelrecht ins Schwärmen und betonte, wie reibungslos die Verhandlungen abliefen:

Mit der Verpflichtung des Abwehrspielers setzt der Verein seine Philosophie konsequent fort, auf hungrige Akteure mit regionalem Bezug zu setzen. Nielsen soll der Frisia-Defensive im kommenden Spieljahr die nötige Stabilität verleihen und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine hervorragende fußballerische Ausbildung mit.

Einziger Wermutstropfen: Der Neuzugang hat eine längere Leidenszeit hinter sich. Aufgrund einer hartnäckigen Verletzungspause konnte Nielsen über einen längeren Zeitraum nicht beschwerdefrei trainieren und feiert erst jetzt seine ersten Schritte zurück auf dem grünen Rasen. Die Verantwortlichen in Risum-Lindholm betonen daher unisono, dass man dem Defensivmann absolut keinen Leistungsdruck auferlegen werde.

„Mads passt perfekt zu uns. Jung, talentiert, gute Ausbildung, ehrgeizig, Frisia-Vergangenheit und aus der Region. Wir freuen uns über die Zusage von Mads. In dem letzten Gespräch war sehr schnell zu merken, dass wir die gleiche Idee und Erwartungen vom Fußball haben. Er passt menschlich und sportlich super in das Team, das konnte man beim Probetraining gleich erkennen.“

„Da Mads aus einer Verletzung kommt und gerade erst wieder mit dem Training angefangen hat, möchten wir ihm die nötige Zeit geben. Wissen aber, dass er ein absoluter Gewinn für uns ist“, so Johannsen weiter.

Großes Vertrauen und ehrgeizige Ziele mit dem Ex-Klub

Für Mads Nielsen selbst war das spürbare Vertrauen der Vereinsführung der ausschlaggebende Punkt, dem Werben seines ehemaligen Jugendvereins nachzugeben. Der Innenverteidiger brennt auf seine neue Aufgabe im gewohnten Umfeld und spürt bereits die enorme geschlossene Einheit innerhalb der Mannschaft:

„Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu Frisia. Besonders schön ist es für mich, dass ich bereits in der Jugend ein bis zwei Jahre für den Verein gespielt habe und Frisia deshalb nie ganz aus den Augen verloren habe. Vom ersten Moment an habe ich mich in der Mannschaft unglaublich wohlgefühlt und sofort gemerkt, wie gut der Zusammenhalt im Team ist. Außerdem spüre ich trotz meiner langen Verletzungspause großes Vertrauen vom Trainerteam und den Verantwortlichen, was mir sehr viel bedeutet.“

Trotz der nötigen Geduld für seinen persönlichen Fitnessaufbau geht Nielsen die neue Herausforderung mit einer großen Portion Ehrgeiz an. Das Potenzial des Kaders schätzt er enorm hoch ein und peilt in der kommenden Saison sportliche Höchstleistungen an: