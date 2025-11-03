Frisia beendet Negativserie mit starker Mannschaftsleistung

Der personell arg gebeutelte TSV Kropp, der auch vier Spieler aus der Zweiten im Spieltagskader dabei hatte, kassierte die dritte Niederlage in Folge und fällt auf den 10. Platz zurück. Unter der Woche ereilte den Vizemeister die Hiobsbotschaft, dass mit Linus Kunze ein Stammspieler aus der Innenverteidigung mit einem Kreuzbandriss lange ausfallen wird. Auch Torjäger Thies Bütow, in der letzten Serie mit 25 Toren einer der Garanten für den Kropper Erfolg, wird frühestens im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Bei besten Bedingungen auf dem Kunstrasen in Risum gelang dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm nach drei Niederlagen in Folge endlich die Wende. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung siegte Frisia verdient mit 5:2 (3:0) gegen den TSV Kropp. Durch den wichtigen Dreier gelang der Mannschaft von Trainer Uwe Petersen der Sprung auf den 7. Platz.

Traumstart für die Gastgeber

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Nach einem schönen Steckpass von Morten Höfer in die Spitze nutzte Marvin Bruhn bereits in der 3. Minute die Lücken in der personell geschwächten Kropper Defensive und traf zur frühen Führung. Nur wenig später legte er nach – nach einem starken Zuspiel von Jawad Shams, bei dem sich der Abwehrspieler verschätzte, blieb Bruhn vor dem Tor cool und schob zum 2:0 ein (21.).

Frisia dominiert die erste Hälfte

In der 30. Minute erhöhte Eduard Klemmer auf 3:0. Nach einem Eckball kam Jannik Drews im Rückraum zum Abschluss, der Kropper Keeper konnte nur abprallen lassen, Klemmer stand richtig und staubte ab. In dieser Phase war Frisia die bessere Mannschaft, setzte Kropp früh unter Druck und nutzte die Angebote der Gäste konsequent.

Kropp kämpft sich zurück ins Spiel

Nach etwa einer halben Stunde kam der TSV Kropp jedoch besser ins Spiel. Die Gäste übernahmen zunehmend die Kontrolle, ohne jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen. Frisia verlor etwas den Zugriff, brachte die komfortable Führung aber in die Pause.

Doppelschlag bringt Spannung zurück

Nach dem Seitenwechsel erwischte Kropp den besseren Start und kam mit zwei schnellen Treffern wieder heran. Zunächst verkürzte Felix Trieloff nach einer Flanke in den Strafraum auf 3:1 (52.), ehe Cedric Flor nur eine Minute später im Nachschuss zum 3:2 traf (53.). Das Spiel war wieder offen.

Frisia kontert eiskalt

Frisia fing sich jedoch schnell, stabilisierte sich defensiv und ließ in der Folge kaum noch etwas zu. Während Kropp zwar um Spielkontrolle bemüht war, fehlte es den Gästen an Durchschlagskraft.