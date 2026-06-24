Frisches Blut: Verbandsligist stellt zwei weitere Youngsters vor

– Foto: 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen treibt seine Kaderplanung für die neue Saison voran. Nach dem 19-jährigen Miguel Mittmeier von Union Sandersdorf und dem 21-jährigen Keeper Niclas Busch vom VfB Zwenkau hat der Verbandsligist inzwischen zwei weitere Youngsters präsentiert.

Mit Vincent Rümpler wechselt "ein junges Talent vom Oberligisten VfL Halle 96 in die TOKO-Arena", gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 20-Jährige war früher im Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt, spielte für die A-Junioren des VfL in der U19-Regionalliga und kam schon zu einigen Oberliga-Einsätzen für die Herren der Hallenser. Zum Spielerprofil:

"Ich habe mich für den Wechsel zum 1. FC Bitterfeld-Wolfen entschieden, weil mich das Gesamtpaket des Vereins überzeugt hat", sagt Rümpler zu seinem Schritt in die Verbandsliga. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die kommende Saison." Den Wechsel sehe er "als Chance, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln", so Rümpler.

Ein Eigengewächs kommt von der SG Union Sandersdorf zurück

Ebenfalls neu beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen ist Anton Groh, der zuletzt für die A-Junioren der SG Union Sandersdorf aufgelaufen ist. Mit dem 19-Jährigen kehre "ein Bitterfeld Jung" zurück, der vorher schon den Nachwuchs des Vereins durchlaufen hat und zuletzt "in einer guten Junioren-Verbandsliga" das Niveau mitbestimmt hätte. Die Rückkehr Grohs sei ein weiterer Schritt, die Arbeit mit "Jungs aus der Region" voranzutreiben, verdeutlicht BiWo. Zum Spielerprofil: