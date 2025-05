Frisches Blut für die SSVg Velbert: MFC-Talent schlägt auf

Auch dort benötigte Außenbahnspieler kaum Eingewöhnungszeit und verzeichnete in zwei Spielzeiten für den MFC bislang 54 Einsätze. Der nächste entwicklungstechnische Schritt soll nun also bei der SSVg erfolgen.

Cellou Diallo verlängert um ein Jahr

Neben Beira ist mit Cellou Diallo ein weiterer Kaderplatz für die kommende Saison besetzt. Der 31-Jährige ist beinahe schon so etwas wie ein Urgestein in Velbert, wechselte seinerzeit in der Saison 2019/20 von der SG Wattenscheid in die IMS-Arena.

Wie die SSVg auf ihren eigenen Kommunikationskanälen angibt, ist die Kaderplanung damit schon "auf die Zielgeraden eingebogen". Wesentliche personelle Änderungen sind nicht mehr zu erwarten. Doch womöglich springt noch der ein oder andere Hochkaräter raus, sollte es am Ende mit Aufstieg klappen.

Die bisher bekannten Zugänge der SSVG

Leon Jonah Lepper (22, FC Büderich), Baran Seker (20, TVD Velbert), Aleksandar Gudalovic (20, TSG Sprockhövel), Marvin Brüggehoff (22, TVD Velbert), Kilian-Joel Wagenaar (ETB Schwarz-Weiß Essen), Harding Mac Stuell Beira (23, Mülheimer FC 97)