Frisches Blut für die Heiligenröder Offensive

In der kommenden Spielzeit trägt Luis Apel grün statt rot - der 19-jährige Offensivspieler von Gruppenligist SV Kaufungen wechselt zum Kreisoberligisten TSV Heiligenrode.

Die Jugend und ersten Schritte im Herrenbereich machte Apel ausschließlich beim SVK, in der aktuellen Gruppenliga-Spielzeit verbuchte er dabei drei Treffer in 13 Einsätzen. Nun der Wechsel in die Nachbargemeinde, dort ist er allerdings kein Unbekannter, schließlich spielte Vater Danny lange Zeit beim TSV und Mutter Stefanie ist aktuell noch Spielerin bei den Niestetalern.

"Wir freuen uns sehr, dass mit Luis ein äußert talentierter Spieler zu uns kommt und unser Offensivspiel bereichern wird. Wir glauben es ist für beide Seiten ein toller Transfer." so Vorstandsmitglied Thorsten Donner.