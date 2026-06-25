Frisches Blut für den Bovender SV: Alan Andres Guapi Lerma kommt

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV hat mit Alan Andres Guapi Lerma den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der A-Junior empfahl sich laut Verein erst kurzfristig über ein Probetraining für einen Platz im Kader.

Dabei hinterließ der Kolumbianer einen starken Eindruck. Nach Angaben des BSV zeigte er „eine selbstbewusste Leistung“, war „direkt präsent“ und erhielt viel Lob. Auch seine künftigen Mitspieler machten sich nach der Trainingseinheit für eine Verpflichtung stark.

Seine fußballerische Laufbahn in Deutschland begann Guapi Lerma bei Göttingen 05. Anschließend spielte er für Eintracht Northeim und in der vergangenen Saison in der Landesliga für die JSG Weser/Solling. Dort kam er zunächst in der Innenverteidigung zum Einsatz, ehe er im Frühjahr ins Mittelfeld rückte.