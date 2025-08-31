Frischer Wind von der Bank – Harsefeld belohnt sich spät

Bei Harsefeld platzt der Knoten gegen einen defensiv eingestellten Aufsteiger erst spät. D/A II ist im Derby zu stark für Stade.

„Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, resümiert TuS-Coach Nico Matern. Seine Schützlinge drückten in den Anfangsminuten auf den Führungstreffer, um dann nach einem Eigentor von Sören Meyer über einen Eckball selbst in Rückstand zu geraten. „Entscheidend war dann“, so Matern, „dass wir eine Minute später den Ausgleich machen.“

Denn die Harsefelder trafen auf einen tiefstehenden Aufsteiger, der dem Favoriten nur wenig anbot. Deswegen mussten die Hausherren nach dem Tor von Jonathan Bondombe Simba geduldig bleiben (16.), ließen aber weitere gute Gelegenheiten aus.

Nach dem Seitenwechsel wurde der TuS im eigenen Ballbesitz ein wenig unsauberer, bis in der Schlussviertelstunde der Knoten platzte. Der eingewechselte Murat Boral brachte den entscheidenden Wind von der Bank auf das Feld und legte eine Flanke für Bondombe Simba ab, der erfolgreich abschloss (75.).

„Das war der Wendepunkt, danach sind sie auseinandergefallen“, erklärt Matern, der drei weitere Tore und nach zwei Remis wieder einen Dreier bejubeln durfte. „Der Sieg ist super verdient, vielleicht aber ein Tor zu hoch.“ Der TuS kann den Blick vorsichtig nach oben richten.

Tore: 0:1 (15., ET) Meyer, 1:1 (16.) und 2:1 (75.) beide Bondombe Simba, 3:1 (76.) Seepolt, 4:1 (83.) Bondombe Simba, 5:1 (89.) Tomelzick.