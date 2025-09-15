Frischer Wind von der Bank bringt SC Zollikon den Sieg

Der SC Zollikon feierte am Sonntag einen hart erkämpften 4:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger FC Mönchaltorf. Obwohl das Spiel lange auf der Kippe stand, setzte sich die junge SCZ-Mannschaft dank einer starken Bank verdient durch. Nach vier Spieltagen steht der SCZ mit neun Punkten auf dem 3. Tabellenrang – nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo.

Von Beginn an war klar: Geschenkt würde es an diesem Nachmittag nichts geben. Der FC Mönchaltorf trat mutig auf, war aggressiv in den Zweikämpfen und hatte mehr Ballbesitz. Chancen blieben zunächst Mangelware, doch in der 21. Minute schlug der SCZ zu: Nach einer schönen Kombination verwertete Aussenverteidiger Glarner im Nachschuss zur 0:1-Führung. Die Freude währte nur kurz. Ein missglückter Rückpass wurde vom Mönchaltorfer Stürmer abgefangen und zum 1:1 eingeschoben. Der Aufsteiger blieb anschliessend spielbestimmend – der SCZ rettete sich ohne weiteres Gegentor in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeit kam der SCZ besser ins Spiel – auch dank taktischer Anpassungen und frischem Schwung von der Bank. Besonders Lang sorgte auf dem linken Flügel immer wieder für Gefahr. In der 71. Minute leitete er mit einem starken Dribbling den Führungstreffer ein: Sein Abschluss landete vor den Füssen von Kästli, der den Torhüter umkurvte und zum 1:2 einschob. Jetzt kippte das Spiel: Nur vier Minuten später erhöhte Frey nach schöner Vorlage von Kästli auf 1:3. Mönchaltorf war geschlagen – und der SCZ spielte befreit auf. Mehrere Chancen blieben ungenutzt, doch kurz vor Schluss belohnte sich Lang selbst: Nach Vorarbeit von Rocha setzte er den Ball souverän ins rechte Eck und krönte seine starke Leistung mit dem 1:4-Endstand.

Der FC Mönchaltorf bot über weite Strecken eine kämpferisch starke Leistung und hätte mindestens einen Punkt verdient. Doch der SC Zollikon zeigte Moral, nutzte die Breite des Kaders und verdiente sich am Ende den dritten Saisonsieg. Damit liegt der SCZ nach vier Spieltagen mit neun Punkten auf Rang drei – nur einen Zähler hinter den Tabellenführern FC Wetzikon und FC Volketswil.