Frischer Wind von der Bank bringt die Entscheidung – 2:0-Heimsieg

Bereits im 2. Spiel auch wieder ein Heimspiel im Staiger Fußballpark und auch dieses Spiel endete erfolgreich für unsere Staiger Jungs. Ergebnis gegen den FV Asch-Sonderbuch war ein 2:0 und somit war ein 6-Punkte-Start eingetütet. Die erste Halbzeit war geprägt von zwei defensiv starken Mannschaften, wobei offensiv die Staiger besser unterwegs waren: Das Chancenverhältnis zur Halbzeit war drei zu eins, aber das torlose Pausenergebnis stand auf der Anzeigetafel. Oli Bischof, Lukas Mangold und Maurice Huber vergaben ihre Möglichkeiten aussichtreich und die sehr defensiv ausgerichteten Gäste von Alb tauchten einmal gefährlich vor dem Staiger Kasten auf, als der Schuss knapp über die Latte ging. Da wäre der Matchplan für die Flinspach-Truppe sowas von aufgegangen, was aber absolut nicht dem Spielverlauf entspräche. Nach dem Seitenwechsel war der SCS weiterhin tonangebend und nun endlich auch erfolgreich: Simon Strobel konnte eine etwas unübersichtliche Aktion im Ascher Strafraum nach Klärungsversuchen blitzschnell abschließen und abgefälscht segelte der Ball ins lange Eck (53.). Absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Die Hille-Elf blieb weiter ihrem Kurs treu und versuchte schnellstens nachzulegen. Mit den beiden so spielstarken Einwechselspieler Ousman Jasseh und Deniz Bihr kam nochmals mehr Erfahrung aufs Grün und beide wirbelten die Ascher Abwehrkette mächtig durcheinander. Wohl dem, der solche Qualität einwechseln kann. So war es ab der 60. Minute fast ausschließlich Einbahnstraßenfußball mit tollen Offensivkombinationen; nur der wohl entscheidenden zweite Treffer wollte anfangs nicht fallen. Dickstes Ding hatte Deniz Bihr, als er freistehenden den Ball aus sechs Meter über den Kasten nagelte. Wenig später machte er es sensationell besser und wurde von Julian Rauner perfekt bedient, umkurvte zwei Acher Verteidiger und ließ dem Keeper zum 2:0 der Staiger keine Chance (74.). Ein wunderbar hervorgetragenes Tor und ein Abschluss, der wirklich sehenswert war. Klasse. Der Rest ist schnell berichtet: Unser SCS zeigte einfach eine sehr reife Leistung, die Gäste hatten nur einen Torschuss über 90 Minuten, am Ende scheiterte der SC Staig noch mit einem Foulelfmeter am Gästekeeper, was nicht mehr ins Gewicht fiel. So war es ein verdienter Heimerfolg mit großem Chancenplus für die Hille-Elf und einem David Vogl im SCS-Tor, der einen geruhsamen Tag hatte, aber immer aufmerksam war.