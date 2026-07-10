Frischer Wind und mehr Konkurrenzkampf beim Meister

Die Marschroute ist dabei klar: junge, entwicklungsfähige Spieler sollen gemeinsam mit erfahrenen Kräften den nächsten Schritt gehen und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders erhöhen.
Zu den Abgängen zählen Henry Krause (Studium in den USA), Benno Walter (FC Carl Zeiss Jena), Neven Hundack (pausiert), Brain Efevberha (SV Iraklis Hellas Hannover) sowie Lionel Ziegner (SC 1903 Weimar). Vor allem der Abschied von Innenverteidiger Henry Krause und Torjäger Benno Walter hinterlässt sportlich Spuren, die der Thüringenmeister gezielt schließen wollte. Weiterhin wird auch Felix Schirmer voraussichtlich im September Jena verlassen und seiner Freundin nach Essen folgen.
Das Anforderungsprofil bei der Kaderplanung war für Christian Kummer eindeutig. „Unser Anforderungsprofil war jung, entwicklungsfähig und viele Spieler brennen darauf, den nächsten Schritt zu gehen. Insbesondere die jungen Spieler, die aus Nachwuchsleistungszentren kommen, sollen Druck auf die Etablierten machen und dafür sorgen, dass wir nächste Saison einen Konkurrenzkampf haben und am Wochenende jeder die bestmögliche Leistung abruft.“
Besonderes Augenmerk lag allerdings auf der Defensive. Mit Szymon Frackowiak und Marlon Siegel kommen gleich zwei Innenverteidiger vom FC Einheit Rudolstadt. „Wir hatten defensiv Abgänge, die uns weh tun, wie Henry Krause und Felix Schirmer. Entsprechend freuen wir uns hier auf Verstärkung. Wichtig war es für uns, dass wir Spieler holen, die auch schon erfahren sind und uns weiterhelfen. Sie haben beide schon ihre Erfahrungen in der Oberliga gesammelt. Frackowiak hat viel Oberliga gesehen und Marlon kennt unseren Verein bereits bestens. Hier gibt es sicher wenig Anpassungsprobleme. Beide können sofort in unser System reinrutschen“, erklärt Kummer.
Auch in der Offensive reagierte der Thüringenmeister auf den Abgang von Benno Walter. Mit Nick-Joel Anschütz vom FC Barchfeld kommt ein neuer Angreifer nach Jena. „Er studiert in Jena und nachdem klar war, dass Benno Walter nicht weiter bei uns spielt, haben wir uns zusammengefunden. Wir haben einen Stürmer gesucht und Nick wollte sich einer neuen Herausforderung stellen.“
Mit Torhüter Malek Salame vom FSV Zwickau U19 verstärkt ein talentierter Nachwuchskeeper den Kader. Zudem wechselt Fabian Lindner vom Chemnitzer FC nach Jena. Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger beziehungsweise Außenbahnspieler bringt ebenfalls eine fundierte Ausbildung aus einem Nachwuchsleistungszentrum mit und soll auf den Flügeln für zusätzliche Qualität sorgen. Für das zentrale Mittelfeld konnte der SV SCHOTT Matthias Thomas Gampert verpflichten. Der 24-Jährige wechselt vom TSG Tübingen aus der Verbandsliga Württemberg nach Jena.
Trotz der erfolgreichen Vorsaison will der SV SCHOTT keine großen Kampfansagen formulieren. Für Christian Kummer steht vielmehr die sportliche Weiterentwicklung im Vordergrund. „Wir wollen keine Titelverteidigung oder dergleichen ausrufen. Es geht für uns darum, unseren Fußball weiterzuentwickeln und in unserem Prozess weiterzukommen. Die Defizite wollen wir beseitigen und in den Bereichen besser werden. Da gab es in der Rückrunde schon gute Ansätze. Natürlich haben wir auch Leistungsschwankungen – das ist völlig normal. Wir wollen alles dafür tun, auch nächste Saison erfolgreich zu sein.“
Die Mischung innerhalb des Kaders stimmt den Trainer optimistisch. „Wir haben einen guten Mix aus jungen, entwicklungsfähigen Spielern und zwei, drei erfahrenen Akteuren. Das merkt man schon in den ersten Trainingseinheiten. Es ist ein gewisser Thrill da. Neue Leute ziehen an den Ketten, auf der anderen Seite stehen die Spieler mit der Erfahrung und dem Wissen aus der Vorsaison. In dieser Melange wollen wir uns nächste Saison bewegen.“
Kummer erwartet dennoch eine schwierige Spielzeit. „Wir erwarten eine brettharte Saison mit einer starken Konkurrenz. Wir wollen an das Vorjahresniveau herankommen und unseren Fußball spielen. Mit etwas Glück und günstigen Umständen bin ich zuversichtlich, dass wir oben wieder mitspielen. Dann wird man sehen, was sich ergibt. Wir haben einen sehr guten Kader zusammengestellt. Da wird sicher mancher Verein erstaunt blicken. Wir haben gute Arbeit geleistet und ich bin sehr zuversichtlich für die neue Saison.“
Eine weitere wichtige Personalie betrifft Kapitän Carlos Damian. Der Innenverteidiger absolvierte im Sommer zwar drei Testspiele beim Oberligisten ZFC Meuselwitz, zu einer Verpflichtung kam es jedoch nicht. Damit bleibt der Abwehrchef dem Thüringenmeister erhalten. „Wir freuen uns, dass wir unseren Leuchtturm Carlos weiter bei uns haben“, sagt Kummer.