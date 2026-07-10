Frischer Wind und mehr Konkurrenzkampf beim Meister Als amtierender Thüringenmeister startet der SV SCHOTT Jena mit einigen personellen Veränderungen in die neue Saison. Während sechs Spieler den Verein verlassen haben, können Cheftrainer Christian Kummer und Abteilungsleiter Robert Gering sechs Neuzugänge begrüßen. von André Hofmann · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

Szymon Frackowiak (links) bringt jede Menge Oberliga-Erfahrung mit zum SV SCHOTT. – Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Die Marschroute ist dabei klar: junge, entwicklungsfähige Spieler sollen gemeinsam mit erfahrenen Kräften den nächsten Schritt gehen und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders erhöhen.

Zu den Abgängen zählen Henry Krause (Studium in den USA), Benno Walter (FC Carl Zeiss Jena), Neven Hundack (pausiert), Brain Efevberha (SV Iraklis Hellas Hannover) sowie Lionel Ziegner (SC 1903 Weimar). Vor allem der Abschied von Innenverteidiger Henry Krause und Torjäger Benno Walter hinterlässt sportlich Spuren, die der Thüringenmeister gezielt schließen wollte. Weiterhin wird auch Felix Schirmer voraussichtlich im September Jena verlassen und seiner Freundin nach Essen folgen. Hungrige Talente - Erfahrenes Verteidiger-Duo Das Anforderungsprofil bei der Kaderplanung war für Christian Kummer eindeutig. „Unser Anforderungsprofil war jung, entwicklungsfähig und viele Spieler brennen darauf, den nächsten Schritt zu gehen. Insbesondere die jungen Spieler, die aus Nachwuchsleistungszentren kommen, sollen Druck auf die Etablierten machen und dafür sorgen, dass wir nächste Saison einen Konkurrenzkampf haben und am Wochenende jeder die bestmögliche Leistung abruft.“

Besonderes Augenmerk lag allerdings auf der Defensive. Mit Szymon Frackowiak und Marlon Siegel kommen gleich zwei Innenverteidiger vom FC Einheit Rudolstadt. „Wir hatten defensiv Abgänge, die uns weh tun, wie Henry Krause und Felix Schirmer. Entsprechend freuen wir uns hier auf Verstärkung. Wichtig war es für uns, dass wir Spieler holen, die auch schon erfahren sind und uns weiterhelfen. Sie haben beide schon ihre Erfahrungen in der Oberliga gesammelt. Frackowiak hat viel Oberliga gesehen und Marlon kennt unseren Verein bereits bestens. Hier gibt es sicher wenig Anpassungsprobleme. Beide können sofort in unser System reinrutschen“, erklärt Kummer. Auch in der Offensive reagierte der Thüringenmeister auf den Abgang von Benno Walter. Mit Nick-Joel Anschütz vom FC Barchfeld kommt ein neuer Angreifer nach Jena. „Er studiert in Jena und nachdem klar war, dass Benno Walter nicht weiter bei uns spielt, haben wir uns zusammengefunden. Wir haben einen Stürmer gesucht und Nick wollte sich einer neuen Herausforderung stellen.“

Mit Torhüter Malek Salame vom FSV Zwickau U19 verstärkt ein talentierter Nachwuchskeeper den Kader. Zudem wechselt Fabian Lindner vom Chemnitzer FC nach Jena. Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger beziehungsweise Außenbahnspieler bringt ebenfalls eine fundierte Ausbildung aus einem Nachwuchsleistungszentrum mit und soll auf den Flügeln für zusätzliche Qualität sorgen. Für das zentrale Mittelfeld konnte der SV SCHOTT Matthias Thomas Gampert verpflichten. Der 24-Jährige wechselt vom TSG Tübingen aus der Verbandsliga Württemberg nach Jena.

Matthias Thomas Gampert (rechts) kommt aus der Verbandsliga Württemberg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne