Frischer Wind und Kontinuität

Bei der SG Fuldalöwen/Beisetal sind wichtige Personalentscheidungen gefallen. Wie Hessensport24 berichtet, hat der Spielausschuss sowohl im Trainerteam der zweiten Mannschaft als auch bei der ersten Mannschaft die Weichen für die kommenden Monate gestellt.

Bei der Reserve endet die Zusammenarbeit mit den bisherigen Trainern Pascal Seitz und Tobias Berger mit sofortiger Wirkung. Der Verein verbindet die Trennung mit dem Hinweis auf eine sportliche Neuausrichtung und bedankt sich zugleich bei beiden für ihren Einsatz. Bis zum Saisonende übernimmt nun Kai Helfers die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Der frühere Trainer der ersten Mannschaft kehrt damit in eine zentrale Rolle zurück. Unterstützt wird Helfers künftig von Kai Mausehund, der als Betreuer an seiner Seite arbeitet.

Auch bei der ersten Mannschaft herrscht nun Klarheit: Robert Fink hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Damit setzt der Verein im sportlichen Aushängeschild auf Kontinuität und honoriert die bisherige Arbeit des Trainers.