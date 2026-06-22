Frischer Wind und große Ziele beim VfR Würzberg

Die erste Mannschaft des VfR Würzberg. – Foto: VfR Würzberg

Tolga Cakmak, Spieler des VfR Würzbergr hat unsere "Sommercheck"-Fragen stellvertretend für den Verein beantwortet und gibt Einblicke in die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Die vergangene Saison haben wir vor allem genutzt, um den Grundstein für die kommende Entwicklung der Mannschaft zu legen. Unser Trainergespann mit Trainer Björn Bohländer und Co Spielertrainer Ugurtan Kizilyar ist zwar erst später eingestiegen, hat aber in kurzer Zeit sehr viel bewegt und daran gearbeitet, die Mannschaft sowohl spielerisch als auch charakterlich weiterzuentwickeln.

Trotzdem sehen wir die Entwicklung insgesamt positiv und sind überzeugt, dass die Mannschaft wichtige Schritte gemacht hat und wir darauf in der kommenden Saison aufbauen können."

Rückblickend wäre sicherlich der ein oder andere Punkt mehr möglich gewesen. Allerdings hatten wir im Verlauf der Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Besonders der Ausfall unseres Spielertrainers hat sich bemerkbar gemacht, da uns seine Erfahrung und Qualität auf dem Platz enorm gefehlt haben.

Gibt es bereits Zu oder Abgänge im Kader?

"Bei uns hat sich im Kader einiges getan und wir freuen uns über mehrere Neuzugänge, die unsere Mannschaft sportlich und menschlich verstärken werden.

Bereits während der vergangenen Saison sind mit Munzur Vardi und Mert Can zwei Spieler zu uns gestoßen, nachdem sich Türkspor Beerfelden aus dem Spielbetrieb der Kreisliga A Odenwald zurückgezogen hatte. Mit Mert Can konnten wir einen jungen und sehr talentierten Mittelfeldspieler für uns gewinnen, der bereits früh gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt. Mit seiner Dynamik, Spielintelligenz und Entwicklungsmöglichkeiten soll er unserem Spiel zusätzliche Qualität geben. Munzur Vardi verstärkt unsere Defensive und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Qualität und Entwicklungspotenzial mit.

Außerdem ist Davut Kof von der TSG Steinbach zu uns gewechselt. Davut ist ein junger und dynamischer Offensivspieler, der bereits auf höherem Niveau Erfahrungen sammeln konnte. Mit seiner Spielweise und seinen Qualitäten soll er unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse geben und ist für uns eine echte Verstärkung.

Mit Mario Reubold vom SV Lützel Wiebelsbach konnten wir einen bekannten Würzberger zurückholen. Er bringt Erfahrung und Offensivstärke mit und soll uns mit seiner Qualität und Torgefahr weiterhelfen. Für uns ist das ein wichtiger Transfer, weil wir damit auch einen Spieler mit starker Verbindung zum Verein zurückgewinnen konnten.

Neu dazugekommen ist außerdem Sidar Akbayir von der SG Rimhorn Neustadt. Durch seine Vielseitigkeit und seinen Ehrgeiz soll er uns in der neuen Runde zusätzliche Möglichkeiten geben und die Mannschaft weiter voranbringen.

Mit Frieder Paul Cox vom TSV Bullau haben wir uns auf der Torwartposition verstärkt. Er soll in Zukunft für Stabilität und Sicherheit sorgen.

Zusätzlich wurde Andreas Benner durch unseren Spielertrainer wieder aktiviert. Er war bereits im Laufe der vergangenen Saison dazugekommen und soll mit seiner Erfahrung besonders unsere jungen Spieler unterstützen und weiterentwickeln."

Abgänge

"Unser langjähriger Stammtorhüter Alex Vollhardt wird leider in den Norden Deutschlands ziehen und uns deshalb nicht mehr regelmäßig unterstützen können. Sein Spielerpass bleibt jedoch in Würzberg.

Anil Bozkurt wird auswandern und steht uns deshalb ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Auch hier bleibt der Spielerpass in Würzberg.

Mehmet Hüseyin Bilgic, besser bekannt als Derdo, übernimmt künftig die Aufgabe als Spielertrainer bei der FSV Erbach 2.

Unser Kapitän Noah Neff wird den Verein Richtung TSV Günterfürst verlassen und sich sportlich neu orientieren.

Allen Abgängen wünschen wir sportlich und privat alles Gute und bedanken uns für ihren Einsatz."

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Die Stimmung innerhalb der Mannschaft und im Verein ist sehr gut. Unser Trainergespann legt großen Wert darauf, dass die Motivation hoch bleibt und jeder mitzieht. Das funktioniert aktuell sehr gut.

Durch die neuen und vor allem jungen Spieler ist zusätzlich frischer Wind in die Mannschaft gekommen. Zusammenhalt war in Würzberg schon immer ein wichtiger Bestandteil und genau das merkt man aktuell auch wieder."

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Unser Ziel ist es natürlich, oben mitzuspielen und gleichzeitig attraktiven Fußball zu zeigen. Wir wollen die Ideen und die Spielweise unseres Trainerteams weiter umsetzen und uns als Mannschaft weiterentwickeln.

Mit sportlichem Erfolg möchten wir den Verein noch attraktiver machen und gleichzeitig langfristig etwas aufbauen. Dabei geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch darum, dass sich Spieler und Umfeld mit dem VfR Würzberg identifizieren."

Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!