„Frischer Wind tut allen gut“: Altenerding steht ein großer Umbruch bevor

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Bezirksliga über die Relegation und der Meisterschaft der zweiten Mannschaft laufen bei der SpVgg Altenerding die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. So stehen bereits zahlreiche Abgänge fest.

Bezirksliga-Trainer Pedro Locke wird zwar auch in der kommenden Saison die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen, geht aber nach Gesprächen mit der Abteilungsleitung nun in seine letzte Spielzeit als Trainer. „Ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns jemand schon mal sieben Jahre am Stück Trainer war. Aber frischer Wind tut allen gut“, erklärt Locke die Entscheidung, die es auch ermöglicht, frühzeitig bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger fündig zu werden. Doch auch nach seiner Zeit an der Seitenlinie bleibt Locke dem Fußballverein in anderer Funktion erhalten, „wobei die neue Aufgabe noch intern abgesprochen wird“.