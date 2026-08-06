Frischer Wind sorgt für gute Laune beim FC Auggen vor dem Saisonstart

Zugänge beim FC Auggen: Hinten von links: Fabian Rufer, Lenny Reichert, Sabahudin Ismaili, Jesse Agbozo, Said Souleymane, Luka Misic. Vorne: Matti Roth, Thai Bao Nguyen, Yanik Roth, Jakob Fangmeier, Jack-Emanuel Akuegwu. | Foto: Tobias Winterhalter

„Die vergangenen Jahre waren außergewöhnlich erfolgreich. Was uns dahin gebracht hat? Wir sind uns und unserem Weg treu geblieben. Themen wie Mannschaftszusammensetzung, Durchlässigkeit aus dem eigenen Nachwuchs, Identität und Haltung, Detailversessenheit sind unsere Erfolgsfaktoren.“ Diese Sätze las der sportliche Leiter des FC Auggen, Björn Giesel, bei der Mannschaftsvorstellung des FC Auggen am vergangenen Dienstag im Außenbereich des Sponsors Finanzkanzlei Südbaden vor.

Diese Sätze stammen nicht von Giesel selbst, sondern von Verantwortlichen des SC Freiburg. Man wolle sich ganz gewiss nicht mit dem großen SCF vergleichen, stellte Giesel klar. Dennoch. Passen diese Worte nicht auch ein bisschen zur Entwicklung des FCA auf südbadischer Amateurebene? „Zwölf Jahre Verbandsliga! Das ist nicht selbstverständlich in unserem Dorf“, sagte Giesel. Und dann gab es noch Erfolge wie das Erreichen der Oberliga-Relegation, des südbadischen Pokalfinales und ein dritter Tabellenplatz.