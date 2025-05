Frischer Wind in Winklarn: Schubert folgt auf Walbrun

Beim SV Schwarzhofen hat der neue Mann zuletzt zwei Jahre die A-Jugend trainiert, vorherige Stationen waren unter anderem der SV Altendorf und FC Stamsried in der Kreisklasse. Er tritt die Nachfolge von Andreas Walbrun an, mit dem die Winklarner die letzten beiden Jahre eine Verjüngung und Umbruch des Kaders vollzogen haben und in der A-Klasse Vierter und Achter wurden.



Die Vereinsführung dankt Walbrun für sein herausragendes Engagement in dieser schwierigen Zeit, teilt der Verein in den sozialen Kanälen mit. Zugleich freue man sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Markus Schubert. Mit ihm wollen die Verantwortlichen weiter an der Vereins-Philosophie festhalten, auf eigene Kräfte bauen und junge Spieler weiterentwickeln. Außerdem soll eine eigenständige erste und zweite Mannschaft im Spielbetrieb gehalten werden, was heutzutage sicherlich nicht mehr selbstverständlich ist. Mit Albert Rötzer, dem Übungsleiter der zweiten Mannschaft, konnten die Schwarz-Weißen glücklicherweise um eine weitere Saison verlängern.



Die aktuelle Spielzeit in der A-Klasse West I ist für den TSV Winklarn vorzeitig beendet, da es am letzten Spieltag gegen den TSV 1880 Schwandorf gegangen wäre, der seine Mannschaft zurückgezogen hat. In der Endabrechnung steht Platz 8 von elf Teams. Aus 20 Spielen konnten 23 Punkte erbeutet werden (7/2/11). Nach der Winterpause gab es allerdings nur einen Sieg aus sechs Spielen bei fünf Niederlagen.