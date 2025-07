Machen bislang in der Vorbereitung Lust auf mehr: Die Kicker des SSV Eggenfelden. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Frischer Wind in Eggenfelden: Junge Wilde machen Lust auf mehr Vorbereitung lässt sich bislang sehr gut an beim Landesligisten +++ Test am Dienstagabend in Huldsessen gegen den ASCK Simbach Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Landesliga Mitte Simbach Eggenfelden Valdrin Blakaj + 2 weitere

Einiges getan hat sich in der Sommerpause beim SSV Eggenfelden. So hat sich beispielsweise Spielertrainer Tobias Huber nach fünf Jahren beim "V" wieder verabschiedet und ist zum TSV Gangkofen zurückgekehrt. Neu in der Verantwortung steht nun Valdrin Blakaj. Der 34-Jährige ist zum Coach befördert worden. Verpflichtet wurden eine Reihe junger Akteure, die für frischen Wind sorgen sollen. Die bisherigen Testspiele haben gezeigt: Das Kalkül könnte aufgehen...

Über zu wenig Fußball-Beschäftigung wird sich Valdrin Blakaj demnächst sicher nicht beschweren können. Mit den Young Boys Balkan unlängst in die Futsal-Bundesliga aufgestiegen, soll er Eggenfelden in der neuen Saison in der Landesliga Mitte zunächst einmal in ruhiges Fahrwasser führen. Viel Arbeit, aber Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer sieht trotz der Doppelbelastung keinen Interessenskonflikt: "Für Valdrin liegt die Priorität ganz klar auf dem Vereinsfußball hier bei uns in Eggenfelden. Er ist ein langjähriges Gesicht unseres Vereins. Mit dieser Philosophie sind wir bereits bei Marcel Thallinger und Tobias Huber gut gefahren. Valdrin hat sich das verdient und er genießt unser vollstes Vertrauen. Er macht das sehr gut."

Valdrin Blakaj hat das Traineramt von Tobias Huber übernommen. – Foto: Enzesberger





Die bisherige Vorbereitung verläuft vielversprechend. "Zunächst war schon eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Nach dem Motto: Mal schauen, wie sich das entwickelt! Spätestens nach dem Spiel vergangenen Freitag gegen Erlbach hat sich das gedreht. Die Lust auf die neue Mannschaft ist groß", meint Stinglhammer. Zum Test gegen den Nachbarn und Bayernligisten Erlbach pilgerten knapp 500 (!) Zuschauer ins Stadion an der Birkenallee. Und die sollten nicht enttäuscht werden: Überzeugend setzte sich der "V" mit 1:0 durch. Tags darauf war bei den jungen Wilden von Müdigkeit nichts zu sehen. Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen wurde klar und deutlich mit 6:1 in die Schranken verwiesen. Die bisherige Vorbereitung verläuft vielversprechend. "Zunächst war schon eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Nach dem Motto: Mal schauen, wie sich das entwickelt! Spätestens nach dem Spiel vergangenen Freitag gegen Erlbach hat sich das gedreht. Die Lust auf die neue Mannschaft ist groß", meint Stinglhammer. Zum Test gegen den Nachbarn und Bayernligisten Erlbach pilgerten knapp 500 (!) Zuschauer ins Stadion an der Birkenallee. Und die sollten nicht enttäuscht werden: Überzeugend setzte sich der "V" mit 1:0 durch. Tags darauf war bei den jungen Wilden von Müdigkeit nichts zu sehen. Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen wurde klar und deutlich mit 6:1 in die Schranken verwiesen.

Heute, 19:00 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden ASCK Simbach/Inn Simbach 19:00 live PUSH Joe Stinglhammer ist sehr angetan vom Auftreten der Mannschaft: "Wir sind bewusst den Weg mit vielen jungen Spielern gegangen. Freilich müssen wir den Jungs schon auch noch Zeit geben. Aber war mir sehr gut gefällt: Sie sind absolut willig und wir präsentieren uns schon jetzt als große Einheit. Das stimmt mich optimistisch für den Saisonstart am 19. Juli in Roding."