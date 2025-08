Frischer Wind in der Kreisliga – Bruchhausen-Vilsen II im Check

Der SV Bruchhausen-Vilsen II hat eine Saison hinter sich, die in die Vereinsgeschichte eingehen dürfte. Mit Platz zwei in der Tabelle sicherte sich das Team von Trainer Timo Brauer den Aufstieg in die Kreisliga Diepholz. Doch damit nicht genug: „Wir konnten als unterklassige Mannschaft bis ins Pokalviertelfinale vorstoßen“, blickt Brauer mit berechtigtem Stolz zurück. Eine Bilanz, die zeigt, wie geschlossen und kämpferisch diese Truppe auftritt.