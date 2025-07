Frischer Wind in Burgweinting: SVB will in die Bezirksliga

Was sich als Pfund herausstellen könnte: Sämtliche Führungsspieler und Leistungsträger hielten dem Verein die Treue, darunter Kapitän Matthias Braun und Top-Torjäger Florian Schlegel. Zudem konnte der ein oder andere Neuzugang an Land gezogen werden. Aus der Riege der Neuen sticht sicherlich der Landesliga-erprobte Andreas Birk heraus; der 31-jährige Offensivmann wechselte vom Bezirksligisten FC Viehhausen nach Burgweinting. Vom FC Romania kam mit Bruma Artiom (24), Alexandru Ciornea (29) und Cristian Muresan (35) ein Spieler-Trio. Vom SV Türk Genclik wurden die beiden Keeper Krisztian Halasz (39) und Marcel Zak (25) geholt. Neu sind außerdem Knipser Niklas Lublow (22, zuvor TSV Alteglofsheim) und Salih Öksüm (19, FC Tegernheim).



Auf der Abgangsseite stehen Noel Sodji (SV Harting) – am ersten Spieltag könnte es also gleich zum Wiedersehen kommen –, Jan Krambher (SpVgg Ziegetsdorf), Markus Medic (SpVgg Hofdorf), Arian Salihu und Slaven Smigic (beide FC Oberhinkofen) sowie Romdhan Chedli (SV Türk Genclik). Diese Spieler gehörten aber vorrangig der zweiten Mannschaft an.



Durch die interne Umstrukturierung auf der Führungsebene im Februar wurden bereits Zeichen gesetzt beim SV Burgweinting. Abteilungsleiter Sascha Zilk kümmert sich fortan um alles Organisatorische rund um die Abteilung. Peter Seltenreich sorgt fürs Marketing und die Außendarstellung. Und dann wäre da noch Nicole Seidl, die sich um sämtliche sportlichen Belange kümmert und so auch das Bindeglied zwischen Spielern, Trainern, sportlichen Leitern sowie der Jugendabteilung und den Abteilungsleitern ist.



Kontinuität herrscht indes auf der Trainerbank. Das Trainergespann des Kreisligisten bilden weiterhin Chefcoach Andreas Pollakowski und Co-Spielertrainer Alexander Bucher. Sie werden vom sportlichen Leiter Toni Wittmann unterstützt. Wittmann ist durch den Wechsel aus der Abteilungsleitung zurück in die sportliche Leitung nun auch wieder mehr im Jugendbereich des Klubs aktiv.



Stichwort Jugend: In der Jugendleitung bleiben weiterhin Christian Schmid und Andy Hermann die Ansprechpartner. Die beiden werden von Toni Wittmann und Josef Hobelsberger als sportliche Leiter unterstützt. Hobelsberger kümmert sich zusätzlich um die Damenmannschaft des SVB, die nach wie vor auf Zuwachs hofft, um den Spielbetrieb besser gestalten zu können.



Eine „Dritte“ hat der SV Burgweinting zur neuen Saison nicht mehr gemeldet, dafür wurde die zweite Mannschaft umstrukturiert. Hier kam ein Trainerwechsel zustande: Für die kommende Spielrunde in der A-Klasse 2 konnte Marcel Rankl (30), zuvor beim TSV Nittenau aktiv, als neuer Übungsleiter gewonnen werden. Ihm stehen weiterhin Andreas Bellon und Florian Seidl als Co-Trainer mit Rat und Tat zur Seite. Die Mannschaft sieht mit Ismet Dündar (SpVgg Stadtamhof), Stefan Mc Lendon (VfR Regensburg) und Vincenzo Nichil (ESV Regensburg) drei Verstärkungen.