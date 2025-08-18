Frischer Wind in Blatzheim – Moers startet den Neustart in Liga B

– Foto: Christian Kreuer

Neuer Trainer, viele neue Gesichter – beim SV Blatzheim beginnt eine Saison voller Veränderungen. Maximilian Moers spricht über die Herausforderungen, die Ziele und die Favoriten in der Kreisliga B2 Rhein-Erft.

Ein siebter Platz und ein weitgehend unspektakuläres Saisonende – das war die Bilanz des SV Blatzheim in der Kreisliga B2 Rhein-Erft im Sommer. Doch spätestens seit Juni ist klar: Die kommende Spielzeit wird alles andere als ein gemütliches Weiter-so. Mit Maximilian Moers übernimmt ein neuer Trainer das Kommando, der bereits seit März an den Planungen beteiligt war, aber nach dem plötzlichen Rücktritt seines Vorgängers schneller Verantwortung übernehmen musste als geplant. Unterstützt wird er von Co-Trainer Marcel Berndgen. Die Umstände des Übergangs bedeuteten vor allem eines: Anpassungstempo. „Wir mussten schnell reagieren und uns neu sortieren“, so Moers. Der Startschuss in die Vorbereitung fiel früh – schon am 8. Juli bat der Coach seine Mannschaft auf den Platz. Ein ungewöhnlich langer Vorlauf, aber angesichts zahlreicher Ab- und Zugänge war er notwendig. Zwei Vorbereitungsturniere in den ersten drei Wochen boten erste Standortbestimmungen. „Es gibt viele Baustellen, aber auch einen klaren Plan“, sagt Moers.

Dass der Kader in weiten Teilen neu zusammengesetzt ist, prägt die aktuelle Trainingsarbeit. Aus der Vorsaison sind wichtige Stützen gegangen – nicht zuletzt Kapitän Robin Atulla, der eine neue Herausforderung in einer höheren Liga sucht. Auch der ehemalige Trainer zog mehrere Spieler zu seinem neuen Verein. Auf der Habenseite stehen allerdings gleich mehrere vielversprechende Verstärkungen: Leon Kaiser und Marius Flohr (Erfa 09 Gymnich), Thomas Pekiaridis (Glesch-Paffendorf), Exsauce Okito (Horremer SV), Egzon Braimi (FFC Bergheim), Malick Sehmsdorf (SC Brühl), Doguhan Yildirim (Türkischer SV Düren) und Eren Aydogan (Umutspor Troisdorf) gehören zu den Neuen. Ergänzt wird der Kader durch zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft und einen Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend. Das Ziel ist bewusst offen formuliert. Ein Tabellenplatz wird nicht vorgegeben, stattdessen setzt Moers auf einen Prozess: „Wir wollen uns Woche für Woche weiterentwickeln. Unser Spielsystem steht, jetzt geht es um die Umsetzung und darum, uns einzuspielen.“ Er erwartet, dass sich gestandene Spieler zu Führungspersönlichkeiten entwickeln und die Neuzugänge schnell integriert werden.