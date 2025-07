Frischer Wind im Sturm des VfR Voxtrup

Der VfR Voxtrup wird zum ersten Mal seit 2022/2023 wieder in der Landesliga Weser-Ems auflaufen und will dort schnellstmöglich den Klassenerhalt anvisieren. Dafür verpflichtete der Aufsteiger schon einige vielversprechende Spieler und so einer ist auch der nächste Transfer, den Voxtrup via Instagram vorstellte..

Denn mit Sulaiman Ali konnte man einen jungen, torhungrigen Angreifer verpflichten. Der 19-Jährige spielte unter anderem bis zur U17 für den VfL Osnabrück, ehe es ihn zu BW Lohne in die A-Jugend-Niedersachsenliga zog. Zum Start der abgelaufenen Saison ging der treffsichere Stürmer dann in die A-Jugend der Sportfreunde Lotte, wo Ali in 18 Spielen 22 Treffer erzielen konnte. Außerdem durfte der Youngster im Testspiel für die Regionalliga-Truppe mitwirken.

Nun also der Schritt des Stürmers zum VfR Voxtrup, um seine erste Station im Seniorenbereich anzugehen. Es ist natürlich ein großer Schritt aus der A-Junioren-Kreisliga in die Herren Landesliga, doch Ali konnte sein Potential schon bereits unter Beweis stellen können. Zwar konnte Voxtrup bisher noch nicht all zu erfreuliche Testspielergebnisse einfahren, doch am heutigen Samstag soll gegen den SV Löhne-Obernbeck der Turn-around geschafft werden.