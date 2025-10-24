Frischer Wind im Isar-Loisach-Stadion - Neuer Kapitän beim BCF

Beim BCF Wolfratshausen erlebt man eine Woche des Umbruchs. Zumindest in strukturellen Dingen und was die Ansprache betrifft. Gleich geblieben ist derweil die Personalnot, die die Außenseiterrolle der Farcheter für die Partie beim FC Penzberg (Sa., 14.30 Uhr) noch größer erscheinen lässt, als sie ohnehin schon ist.

Sportlich setzt der Ballclub indes auf die Elemente Zuversicht und Hoffnung. Lulzim Kuqi hat den Posten des Interims-Trainers nicht aus Jux und Tollerei angetreten, denn er möchte tatsächlich etwas bewegen. Im ersten Training hat der 45-Jährige das immerhin schon geschafft: Es war Zug auf dem Platz zu sehen. „Es freut mich sehr. Ich habe Lust in den Gesichtern der Spieler und Aggressivität auf dem Platz gesehen“, resümiert Kuqi.

Lajqi ist neuer Kapitän des BCF

Alles lässt sich in der kurzen Zeit freilich nicht nach Links drehen. Deswegen habe er sich „zwei oder drei Knotenpunkte“ markiert und mit seinem Team besprochen. In erster Linie gehe es darum, „ab sofort“ ein anderes Gesicht zu zeigen und in der Außendarstellung „ein Zeichen“ zu setzen. Könnte in Penzberg gehörig schief gehen, doch das ist in Kuqis Planspielen einkalkuliert. Vielmehr geht es um die mittelfristige Zukunft von Mannschaft und Verein: „Dafür brauche ich das Vertrauen und die Umsetzung der Spieler.“ Fürs Erste reicht es dem neuen Coach, wenn seine Schützlinge die neue Situation unverzüglich annehmen.

Bewusst hat Kuqi Patriot Lajqi zum neuen Kapitän ernannt, weil der 31-Jährige im Sommer den Angeboten anderer Klubs getrotzt hatte und in der Hinserie stets seine Leistung brachte. Wen der neue BCF-Trainer im Nonennwald auf den Platz schicken wird, war selbst ihm am Freitag noch nicht klar. „Einige werde sich auf ungewohnten Positionen wiederfinden“, kündigt der 45-Jährige an. Geschuldet allerdings dem Fehlen von gelernten Innenverteidigern, aber auch der Experimentierfreude des Trainers.

Noah Praczek wird ins Tor der Farcheter zurückkehren; ob es für die während der Woche erkrankten Joannis Nikolaidis und Armin Kuqi reichen wird, muss man sehen. Weil für die BCF-Reserve das A-Klassen-Derby in Waldram ansteht, wird der Coach wohl AH-Kicker nominieren: „Das sind ja alles gute Fußballer.“ Ein Urteil, das er auch über den heutigen Gastgeber fällt: „Penzberg hat eine sehr gute Mannschaft“, hält Kuqi fest. „Wir müssen gut stehen und diszipliniert verschieben.“